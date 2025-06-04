В Госдуме предложили изменить правила ЕГЭ

Депутат Кошелев: ученикам, удаленным с ЕГЭ, нужно разрешить пересдачу
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В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек
В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек Фото:

Учеников, удаленных с ЕГЭ за нарушения, необходимо допускать к пересдаче в том же году, а не через год, как это предусмотрено действующими правилами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы (ЛДПР) Владимир Кошелев. 

«Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса — у него забирают возможность продолжить образование. Пусть пересдает через месяц-два, пока знания свежи, но не через год», — пояснил Кошелев. Его слова цитирует РИА Новости.

Депутат отметил, что комиссии удаляют участников ЕГЭ при любом обнаружении технических устройств: телефона, электронных часов, фитнес-браслета, беспроводного наушника — даже без доказательств их использования для списывания. По его мнению, это несправедливо, учитывая стрессовый период экзаменов. В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что только за первые два дня экзаменов в 2025 году с ЕГЭ были удалены более 200 участников, из которых 70 — за использование средств связи. Согласно действующим правилам, удаленные с экзамена школьники теряют возможность пересдать предмет в этом году и, как правило, не могут поступить в вуз до следующего года, что вызывает регулярные споры о необходимости смягчения санкций.

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Учеников, удаленных с ЕГЭ за нарушения, необходимо допускать к пересдаче в том же году, а не через год, как это предусмотрено действующими правилами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы (ЛДПР) Владимир Кошелев.  «Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса — у него забирают возможность продолжить образование. Пусть пересдает через месяц-два, пока знания свежи, но не через год», — пояснил Кошелев. Его слова цитирует РИА Новости. Депутат отметил, что комиссии удаляют участников ЕГЭ при любом обнаружении технических устройств: телефона, электронных часов, фитнес-браслета, беспроводного наушника — даже без доказательств их использования для списывания. По его мнению, это несправедливо, учитывая стрессовый период экзаменов. В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек. Ранее Рособрнадзор сообщал, что только за первые два дня экзаменов в 2025 году с ЕГЭ были удалены более 200 участников, из которых 70 — за использование средств связи. Согласно действующим правилам, удаленные с экзамена школьники теряют возможность пересдать предмет в этом году и, как правило, не могут поступить в вуз до следующего года, что вызывает регулярные споры о необходимости смягчения санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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