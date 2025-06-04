AP: глава Пентагона Хегсет проигнорирует встречу по Украине

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Глава Пентагона пропустит встречу по Украине
Глава Пентагона пропустит встречу по Украине Фото:

Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече контактной группы по вопросам поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду… Чиновник США, говоривший на условиях анонимности о деталях расписания, подтвердил, что Хегсет также не будет подключаться по видеосвязи», — приводит цитату Associated Press.

Ранее управление по делам России, Украины и Евразии в структуре Пентагона играло ключевую роль в координации международной военной помощи Украине и создании контактной группы из 50 стран, которая собиралась 27 раз с 2022 года. Сейчас рассматривается его интеграция в более широкое управление по вопросам Европы и НАТО, что связано с изменением приоритетов администрации президента США и реорганизацией Пентагона под руководством Пита Хегсета.

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Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече контактной группы по вопросам поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press. «Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду… Чиновник США, говоривший на условиях анонимности о деталях расписания, подтвердил, что Хегсет также не будет подключаться по видеосвязи», — приводит цитату Associated Press. Ранее управление по делам России, Украины и Евразии в структуре Пентагона играло ключевую роль в координации международной военной помощи Украине и создании контактной группы из 50 стран, которая собиралась 27 раз с 2022 года. Сейчас рассматривается его интеграция в более широкое управление по вопросам Европы и НАТО, что связано с изменением приоритетов администрации президента США и реорганизацией Пентагона под руководством Пита Хегсета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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