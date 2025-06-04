AP: глава Пентагона Хегсет проигнорирует встречу по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече контактной группы по вопросам поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду… Чиновник США, говоривший на условиях анонимности о деталях расписания, подтвердил, что Хегсет также не будет подключаться по видеосвязи», — приводит цитату Associated Press.
Ранее управление по делам России, Украины и Евразии в структуре Пентагона играло ключевую роль в координации международной военной помощи Украине и создании контактной группы из 50 стран, которая собиралась 27 раз с 2022 года. Сейчас рассматривается его интеграция в более широкое управление по вопросам Европы и НАТО, что связано с изменением приоритетов администрации президента США и реорганизацией Пентагона под руководством Пита Хегсета.
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