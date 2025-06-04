Россиянам раскрыли, сколько нужно денег на содержание детей

Экономист Щербаченко: на допзанятия детей уходит до 41% зарплаты родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители тратят на спортивные занятия детей до 60 тысяч в год
Родители тратят на спортивные занятия детей до 60 тысяч в год Фото:

Расходы на дополнительные занятия детей, спортивные секции и карманные деньги могут занимать до 41% от средней зарплаты одного из родителей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Многие родители оплачивают своим детям дополнительные занятия по различным предметам, спортивные секции и выдают карманные деньги, что может составлять около 41% средней зарплаты одного родителя в России», — рассказал Щербаченко «Газете.ру».  Он подчеркнул, что стоимость одного учебного занятия может варьироваться от 500 до 2500 рублей в зависимости от предмета и квалификации преподавателя. Если ребенок посещает два-три занятия в неделю, месячные расходы составят от шести до 30 тысяч рублей.

Кроме того, стоимость спортивных секций оценивается примерно в пять тысяч рублей в месяц, что в годовом исчислении достигает 60 тысяч рублей. Также эксперт отметил, что карманные деньги, которые родители выдают детям на еду и личные расходы, могут составлять около 600 рублей в неделю, хотя этот показатель может быть выше у старших детей и зависеть от их умения обращаться с деньгами.

Ранее эксперты оценивали, что на воспитание одного ребенка в России требуется от 1,2 миллиона рублей, включая расходы на питание, одежду, кружки и образование с раннего возраста до окончания вуза. При этом часть этих затрат можно покрыть за счет материнского капитала, который разрешено использовать на оплату дошкольных учреждений и дополнительных образовательных программ.

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Расходы на дополнительные занятия детей, спортивные секции и карманные деньги могут занимать до 41% от средней зарплаты одного из родителей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Многие родители оплачивают своим детям дополнительные занятия по различным предметам, спортивные секции и выдают карманные деньги, что может составлять около 41% средней зарплаты одного родителя в России», — рассказал Щербаченко «Газете.ру».  Он подчеркнул, что стоимость одного учебного занятия может варьироваться от 500 до 2500 рублей в зависимости от предмета и квалификации преподавателя. Если ребенок посещает два-три занятия в неделю, месячные расходы составят от шести до 30 тысяч рублей. Кроме того, стоимость спортивных секций оценивается примерно в пять тысяч рублей в месяц, что в годовом исчислении достигает 60 тысяч рублей. Также эксперт отметил, что карманные деньги, которые родители выдают детям на еду и личные расходы, могут составлять около 600 рублей в неделю, хотя этот показатель может быть выше у старших детей и зависеть от их умения обращаться с деньгами. Ранее эксперты оценивали, что на воспитание одного ребенка в России требуется от 1,2 миллиона рублей, включая расходы на питание, одежду, кружки и образование с раннего возраста до окончания вуза. При этом часть этих затрат можно покрыть за счет материнского капитала, который разрешено использовать на оплату дошкольных учреждений и дополнительных образовательных программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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