Экономисты подсчитали, сколько тратят родители на одного ребенка

Чтобы вырастить одного ребенка, гражданам России требуется сумма, начинающаяся от 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.
«Оценку стоимости воспитания ребенка мы берем условно от рождения до окончания вуза. В первые годы (0–3 года) на питание, одежду, игрушки, медицинские расходы нужно около 200–400 тыс. рублей», — рассказала экономист в разговоре с «Газетой.Ru».
Байгузина добавила, что расходы на посещение детских садов, оплату кружков и приобретение одежды для ребенка могут составить от 300 до 500 тысяч рублей. Содержание школьника в возрасте от 6 до 17 лет обойдется примерно в 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей. На получение высшего образования потребуется сумма в пределах от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Материнский капитал можно направлять на оплату услуг дошкольных образовательных учреждений, включая как государственные, так и частные детские сады. За счет этих средств возможно покрыть и расходы на дополнительные образовательные программы. Использовать материнский капитал для оплаты детского сада разрешается с момента рождения ребенка, передает «360.ru».
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