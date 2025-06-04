Пассажирка летевшего в Якутск лайнера получила ожоги после взрыва паурбанка

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Пауэрбанк взорвался в самолете
Пауэрбанк взорвался в самолете Фото:

На борту самолета авиакомпании «Якутия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск, произошло задымление из-за воспламенения пауэрбанка. В результате инцидента 21-летняя пассажирка получила ожоги ступни и была госпитализирована. Сейчас с ней работают специалисты ожогового центра республиканской больницы. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«В медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании „Якутия“ сообщением „Санкт-Петербург-Якутск“ доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни», — сказано в заявлении, сообщает ТАСС. По словам девушки, она пыталась потушить загоревшийся аккумулятор с помощью ног, что и привело к ожогам.

Полет продолжился в штатном режиме после того, как источник задымления был быстро обнаружен и устранен. На данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей и очевидцев происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

На рейсе ЯК-488 авиакомпании «Якутия» произошло задымление в салоне из-за короткого замыкания пауэрбанка в ручной клади пассажира, что привело к оплавлению коврового покрытия. Благодаря оперативным действиям бортпроводников и пассажиров источник задымления был быстро устранен. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Якутске.

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На борту самолета авиакомпании «Якутия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск, произошло задымление из-за воспламенения пауэрбанка. В результате инцидента 21-летняя пассажирка получила ожоги ступни и была госпитализирована. Сейчас с ней работают специалисты ожогового центра республиканской больницы. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. «В медицинский пункт аэропорта города Якутска с рейса авиакомпании „Якутия“ сообщением „Санкт-Петербург-Якутск“ доставлена 21-летняя пассажирка рейса с ожогами ступни», — сказано в заявлении, сообщает ТАСС. По словам девушки, она пыталась потушить загоревшийся аккумулятор с помощью ног, что и привело к ожогам. Полет продолжился в штатном режиме после того, как источник задымления был быстро обнаружен и устранен. На данный момент следственно-оперативная группа проводит опрос свидетелей и очевидцев происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. На рейсе ЯК-488 авиакомпании «Якутия» произошло задымление в салоне из-за короткого замыкания пауэрбанка в ручной клади пассажира, что привело к оплавлению коврового покрытия. Благодаря оперативным действиям бортпроводников и пассажиров источник задымления был быстро устранен. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Якутске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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