03 июня 2025

Придется постоять: власти Тюмени пообещали решить проблему с пробками на Московском тракте до середины лета

ГУС: в Тюмени на Московском тракте откроют одну полосу движения до середины июля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы 3 июня стояли в пробке почти три часа
Тюменцы 3 июня стояли в пробке почти три часа Фото:

В Тюмени на Московском тракте, где между поселениями Дербыши и Московский начали строить левые развороты, пообещали до середины июля открыть для движения одну полосу. Работы будут проводиться в две смены, чтобы ускорить процесс. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. С 3 июня там ограничили движение, на участке для движения открыто две полосы из четырех, из-за чего тюменцы почти три часа простояли в пробке.

«Сужение дороги — неотъемлемая часть работы. Там полностью снимают асфальт, дорожное основание — это капитальный ремонт. В вечернее время вчера уже приступили к фрезерованию асфальта. Сейчас работы будут проводиться в две смены, чтобы максимально ускорить дело. Обещают, что до середины июля будет открыта одна полоса», — рассказали агентству в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что с 3 июня на участке трассы Екатеринбург — Тюмень началось строительство разворотной петли, из-за этого в указанно районе ограничили движение. Завершить работы планируется в декабре. При этом в день начала работ от стрелы до поселка Московский вечером образовалась огромная пробка, в которой тюменцы простояли несколько часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на Московском тракте, где между поселениями Дербыши и Московский начали строить левые развороты, пообещали до середины июля открыть для движения одну полосу. Работы будут проводиться в две смены, чтобы ускорить процесс. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. С 3 июня там ограничили движение, на участке для движения открыто две полосы из четырех, из-за чего тюменцы почти три часа простояли в пробке. «Сужение дороги — неотъемлемая часть работы. Там полностью снимают асфальт, дорожное основание — это капитальный ремонт. В вечернее время вчера уже приступили к фрезерованию асфальта. Сейчас работы будут проводиться в две смены, чтобы максимально ускорить дело. Обещают, что до середины июля будет открыта одна полоса», — рассказали агентству в ГУС. Ранее URA.RU писало, что с 3 июня на участке трассы Екатеринбург — Тюмень началось строительство разворотной петли, из-за этого в указанно районе ограничили движение. Завершить работы планируется в декабре. При этом в день начала работ от стрелы до поселка Московский вечером образовалась огромная пробка, в которой тюменцы простояли несколько часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...