В Тюмени на Московском тракте, где между поселениями Дербыши и Московский начали строить левые развороты, пообещали до середины июля открыть для движения одну полосу. Работы будут проводиться в две смены, чтобы ускорить процесс. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. С 3 июня там ограничили движение, на участке для движения открыто две полосы из четырех, из-за чего тюменцы почти три часа простояли в пробке.
«Сужение дороги — неотъемлемая часть работы. Там полностью снимают асфальт, дорожное основание — это капитальный ремонт. В вечернее время вчера уже приступили к фрезерованию асфальта. Сейчас работы будут проводиться в две смены, чтобы максимально ускорить дело. Обещают, что до середины июля будет открыта одна полоса», — рассказали агентству в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что с 3 июня на участке трассы Екатеринбург — Тюмень началось строительство разворотной петли, из-за этого в указанно районе ограничили движение. Завершить работы планируется в декабре. При этом в день начала работ от стрелы до поселка Московский вечером образовалась огромная пробка, в которой тюменцы простояли несколько часов.
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