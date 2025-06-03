В центре Екатеринбурга разбился лось: как он там оказался

Разбившийся в центре Екатеринбурга лось пришел из пригорода

04 июня 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

Лоси иногда для путешествий выбирают железнодорожные пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разбившийся под железнодорожным мостом (на улице Малышева — Восточная) лось мог выйти в центр Екатеринбурга из пригородных лесов. Часто для своих путешествий животные выбирают такую магистраль. Так как по железнодорожному пути проще идти — никто не мешает. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU завкафедрой биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин. «Мелкие животные по железнодорожным путям часто в город заходят. Крупные тоже могут зайти. Полевки вдоль железнодорожных путей до центра города доходят. Это очень удобная магистраль такая. Вам ничего не будет мешать», — объяснил Вершинин. Добавив, что в городе лоси не обитают. Их много, как и косуль, в пригородных лесах, например, если ехать по Режевскому тракту. По словам Вершинина, еды в лесах сейчас много, поэтому поиск корма не мог стать причиной выхода лося в город. «Иногда такие вещи называются у мелких животных „экскурсиями“. То есть лось куда-то пошел просто и случайно не туда вышел. Еда-то сейчас есть. То есть были какие-то другие причины [путешествия]. Ну это и раньше бывало. Периодически они заходят в город. Когда я был еще аспирантом, у нас был случай, что лось зашел на территорию Ботанического сада», — отметил доктор биологических наук. В таких ситуациях соответствующие службы должны вовремя отреагировать — усыпить животное и вернуть его в лес. Ученый подчеркнул, что в городе и области нужно делать переходы для животных под дорогами, ставить знаки в местах их миграции, чтобы они не гибли. Такой опыт есть в Беларуси. «Они делают переходы и для больших крупных копытных. Причем, у них приняты законы, которые обязывают строителей магистралей в районах миграции это делать. Если они это делают, они получают бонусы. Если не делают, получают минусы», — заявил Вершинин. Изначально животное жители Екатеринбурга увидели на улице Луначарского. Напуганный лось бегал по автомобильной и пешеходной дороге. Потом появились кадры падения его с моста. Позже стало известно, что животных было двое. Они шли по железнодорожным путям, огражденным забором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разбившийся под железнодорожным мостом (на улице Малышева — Восточная) лось мог выйти в центр Екатеринбурга из пригородных лесов. Часто для своих путешествий животные выбирают такую магистраль. Так как по железнодорожному пути проще идти — никто не мешает. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU завкафедрой биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин. «Мелкие животные по железнодорожным путям часто в город заходят. Крупные тоже могут зайти. Полевки вдоль железнодорожных путей до центра города доходят. Это очень удобная магистраль такая. Вам ничего не будет мешать», — объяснил Вершинин. Добавив, что в городе лоси не обитают. Их много, как и косуль, в пригородных лесах, например, если ехать по Режевскому тракту. По словам Вершинина, еды в лесах сейчас много, поэтому поиск корма не мог стать причиной выхода лося в город. «Иногда такие вещи называются у мелких животных „экскурсиями“. То есть лось куда-то пошел просто и случайно не туда вышел. Еда-то сейчас есть. То есть были какие-то другие причины [путешествия]. Ну это и раньше бывало. Периодически они заходят в город. Когда я был еще аспирантом, у нас был случай, что лось зашел на территорию Ботанического сада», — отметил доктор биологических наук. В таких ситуациях соответствующие службы должны вовремя отреагировать — усыпить животное и вернуть его в лес. Ученый подчеркнул, что в городе и области нужно делать переходы для животных под дорогами, ставить знаки в местах их миграции, чтобы они не гибли. Такой опыт есть в Беларуси. «Они делают переходы и для больших крупных копытных. Причем, у них приняты законы, которые обязывают строителей магистралей в районах миграции это делать. Если они это делают, они получают бонусы. Если не делают, получают минусы», — заявил Вершинин. Изначально животное жители Екатеринбурга увидели на улице Луначарского. Напуганный лось бегал по автомобильной и пешеходной дороге. Потом появились кадры падения его с моста. Позже стало известно, что животных было двое. Они шли по железнодорожным путям, огражденным забором.