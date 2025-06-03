Судья пригрозил криминальному авторитету из Екатеринбурга

Судья Свердловского облсуда Александр Ладин усмирил пыл екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова, устроившего шоу перед началом суда. Гасанов эмоционально выяснял отношения с его новым адвокатом, передает корреспондент URA.RU.
«Нельзя давать реплики без разрешения судьи. Если вам что-то непонятно, то просите время на консультацию с адвокатом. Выражаясь так [эмоционально], вы проявляете неуважение к суду. За такое поведение вы можете быть удалены», — сказал Ладин. Гасанов в ответ попросил прощения: «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…».
Перед началом заседания Гасанов заявил журналистам, что его якобы травили в СИЗО-1. Свое уголовное дело он назвал сфабрикованным, а обвинения — необоснованными. Суд отложили по просьбе сторон.
Ему вменяют статью о занятии высшего положения в криминальном мире (его называют «смотрящим» за регионом). Кроме того, находясь под стражей, он, по версии следствия, оскорбил сотрудника ГУФСИН и угрожал ему. За это получил еще две уголовки. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!