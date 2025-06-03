03 июня 2025

Судья пригрозил криминальному авторитету из Екатеринбурга

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Силовики считают, что Марсель Гасанов получил статус «смотрящего» за Свердловской областью
Силовики считают, что Марсель Гасанов получил статус «смотрящего» за Свердловской областью Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Судья Свердловского облсуда Александр Ладин усмирил пыл екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова, устроившего шоу перед началом суда. Гасанов эмоционально выяснял отношения с его новым адвокатом, передает корреспондент URA.RU.

«Нельзя давать реплики без разрешения судьи. Если вам что-то непонятно, то просите время на консультацию с адвокатом. Выражаясь так [эмоционально], вы проявляете неуважение к суду. За такое поведение вы можете быть удалены», — сказал Ладин. Гасанов в ответ попросил прощения: «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…».

Перед началом заседания Гасанов заявил журналистам, что его якобы травили в СИЗО-1. Свое уголовное дело он назвал сфабрикованным, а обвинения необоснованными. Суд отложили по просьбе сторон.

Ему вменяют статью о занятии высшего положения в криминальном мире (его называют «смотрящим» за регионом). Кроме того, находясь под стражей, он, по версии следствия, оскорбил сотрудника ГУФСИН и угрожал ему. За это получил еще две уголовки. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Судья Свердловского облсуда Александр Ладин усмирил пыл екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова, устроившего шоу перед началом суда. Гасанов эмоционально выяснял отношения с его новым адвокатом, передает корреспондент URA.RU. «Нельзя давать реплики без разрешения судьи. Если вам что-то непонятно, то просите время на консультацию с адвокатом. Выражаясь так [эмоционально], вы проявляете неуважение к суду. За такое поведение вы можете быть удалены», — сказал Ладин. Гасанов в ответ попросил прощения: «Хотел бы извиниться перед вами, перед судом…». Перед началом заседания Гасанов заявил журналистам, что его якобы травили в СИЗО-1. Свое уголовное дело он назвал сфабрикованным, а обвинения — необоснованными. Суд отложили по просьбе сторон. Ему вменяют статью о занятии высшего положения в криминальном мире (его называют «смотрящим» за регионом). Кроме того, находясь под стражей, он, по версии следствия, оскорбил сотрудника ГУФСИН и угрожал ему. За это получил еще две уголовки. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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