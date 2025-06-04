Замгубернатора Кузбасса Турбаба ушла в отставку после ареста мужа

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Решение было принято на фоне ареста супруга
Решение было принято на фоне ареста супруга Фото:

Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба ушла в отставку после ареста мужа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

«Ольга Турбаба освобождена от должности заместителя губернатора Кузбасса по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Решение было принято на фоне ареста ее супруга, Александра Турбабы, фигуранта уголовного дела о мошенничестве.

Ранее стало известно, что заместитель директора по коммерческим вопросам завода «Кемеровский ДСК», Александр Турбаба, был задержан вместе с компаньоном Павлом Стариковым. Им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Задержание связано с расследованием дела о превышении полномочий при закупке жилья для детей-сирот в Кемеровском муниципальном округе.

По информации следствия, действия Александра Турбабы и его соучастников были связаны с заключением контрактов на строительство многоквартирных домов с компаниями «Биосфера» и «Сибирь-Т». Следствие утверждает, что «Кемеровский ДСК» поставлял железобетонные изделия подрядчику, создавая видимость выполнения работ без фактической оплаты.

Центральный районный суд Кемерова постановил заключить Александра Турбабу и Павла Старикова под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения была избрана для главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко и ее первого заместителя, также проходящих по делу о превышении должностных полномочий.

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Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба ушла в отставку после ареста мужа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. «Ольга Турбаба освобождена от должности заместителя губернатора Кузбасса по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Решение было принято на фоне ареста ее супруга, Александра Турбабы, фигуранта уголовного дела о мошенничестве. Ранее стало известно, что заместитель директора по коммерческим вопросам завода «Кемеровский ДСК», Александр Турбаба, был задержан вместе с компаньоном Павлом Стариковым. Им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Задержание связано с расследованием дела о превышении полномочий при закупке жилья для детей-сирот в Кемеровском муниципальном округе. По информации следствия, действия Александра Турбабы и его соучастников были связаны с заключением контрактов на строительство многоквартирных домов с компаниями «Биосфера» и «Сибирь-Т». Следствие утверждает, что «Кемеровский ДСК» поставлял железобетонные изделия подрядчику, создавая видимость выполнения работ без фактической оплаты. Центральный районный суд Кемерова постановил заключить Александра Турбабу и Павла Старикова под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения была избрана для главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко и ее первого заместителя, также проходящих по делу о превышении должностных полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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