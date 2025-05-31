Муж замгубернатора Кузбасса Турбаба попался на мошенничестве

Александр Турбаба заключен под стражу до 29 июля по делу о мошенничестве
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Александр Турбаба заключен под стражу до 29 июля 2025 года
Александр Турбаба заключен под стражу до 29 июля 2025 года Фото:

Центральный районный суд города Кемерово постановил заключить под стражу предпринимателя Александра Турбабу, который является мужем заместителя губернатора региона по внутренней политике Ольги Турбабы. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали журналисты, присутствующие в зале суда.

"Избрать меру пресечения в отношении (заместителя директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК», — прим. URA.RU) Турбабы Александра Сергеевича в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года", — сообщил судья. Его слова приводит ТАСС. Также отмечается, что супруга не присутствовала на судебном заседании, однако через своего адвоката направила ходатайство, в котором выразила согласие на совместное проживание с мужем в одном доме в случае избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

По словам адвоката, Турбаба оказывал поддержку участникам специальной военной операции, а также награжден рядом почетных грамот и благодарностей, включая поощрение от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Кроме того, сообщается, что Турбаба страдает рядом заболеваний. В связи с этим защита ходатайствовала о его освобождении под залог в размере 5 миллионов рублей. Однако в этом Турбабе было отказано.

Ранее Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей гендиректору фонда капремонта области Виктору Тихоненко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд также отказал защите в смягчении меры пресечения, несмотря на доводы о состоянии здоровья обвиняемого.

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Центральный районный суд города Кемерово постановил заключить под стражу предпринимателя Александра Турбабу, который является мужем заместителя губернатора региона по внутренней политике Ольги Турбабы. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали журналисты, присутствующие в зале суда. "Избрать меру пресечения в отношении (заместителя директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК», — прим. URA.RU) Турбабы Александра Сергеевича в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года", — сообщил судья. Его слова приводит ТАСС. Также отмечается, что супруга не присутствовала на судебном заседании, однако через своего адвоката направила ходатайство, в котором выразила согласие на совместное проживание с мужем в одном доме в случае избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвоката, Турбаба оказывал поддержку участникам специальной военной операции, а также награжден рядом почетных грамот и благодарностей, включая поощрение от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Кроме того, сообщается, что Турбаба страдает рядом заболеваний. В связи с этим защита ходатайствовала о его освобождении под залог в размере 5 миллионов рублей. Однако в этом Турбабе было отказано. Ранее Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей гендиректору фонда капремонта области Виктору Тихоненко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд также отказал защите в смягчении меры пресечения, несмотря на доводы о состоянии здоровья обвиняемого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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