Муж замгубернатора Кузбасса Турбаба попался на мошенничестве

Центральный районный суд города Кемерово постановил заключить под стражу предпринимателя Александра Турбабу, который является мужем заместителя губернатора региона по внутренней политике Ольги Турбабы. Мужчина обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали журналисты, присутствующие в зале суда.
"Избрать меру пресечения в отношении (заместителя директора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК», — прим. URA.RU) Турбабы Александра Сергеевича в виде заключения под стражу до 29 июля 2025 года", — сообщил судья. Его слова приводит ТАСС. Также отмечается, что супруга не присутствовала на судебном заседании, однако через своего адвоката направила ходатайство, в котором выразила согласие на совместное проживание с мужем в одном доме в случае избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
По словам адвоката, Турбаба оказывал поддержку участникам специальной военной операции, а также награжден рядом почетных грамот и благодарностей, включая поощрение от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Кроме того, сообщается, что Турбаба страдает рядом заболеваний. В связи с этим защита ходатайствовала о его освобождении под залог в размере 5 миллионов рублей. Однако в этом Турбабе было отказано.
Ранее Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под стражей гендиректору фонда капремонта области Виктору Тихоненко, обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд также отказал защите в смягчении меры пресечения, несмотря на доводы о состоянии здоровья обвиняемого.
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