От десятка ароматов до сети магазинов: как курганцы продвигают парфюмерный бизнес за пределами региона

Курганские бизнесмены успешно развивают парфюмерный бизнес не только в родном регионе, но и активно открывают сети магазинов за его пределами. О том, как предприниматели Айша Сулейманова и Иса Мурадисинов покоряют рынок ароматов, и с какими сложностями сталкивались в начале своего пути — в материале корреспондента URA.RU.
«Нос Гедониста»: от интернет-продаж до создания бренда
Бизнесмен Айша Сулейманова открыла парфюмерный бизнес пять лет назад. Путь начинался буквально с 10 флаконов разливной парфюмерии по 10-15 мл. Стартовый капитал был всего лишь 50 тысяч рублей. Своего магазина тогда еще не было, но была мечта — создать уютное пространство, где можно не просто купить любимый аромат, но и сделать его местом притяжения. Шаг за шагом бизнес начал расти. Были открыты первые небольшие магазины, которые не требовали больших вложений. Постепенно было принято решение перейти от разливных ароматов к нишевой и селективной парфюмерии.
«Тогда мы почти полностью поменяли нашу аудиторию. Мы вышли на более осознанных клиентов, как я люблю говорить. Внедрили новые продукты и открыли свое собственное производство — диффузоры и парфюм для дома, ароматические свечи, рум-спреи. Запустили также премиум-линейку продуктов. Позже добавили товары из Италии. Сделали все, чтобы соприкосновение с брендом было на рефлекторном уровне», — рассказала Сулейманова.
Еще одним важным шагом в развитии проекта стал ребрендинг. Изначально бизнес носил имя Musk Aysha. По словам предпринимательницы, оно не сильно вязалось с нишевым селективным парфюмом из Европы и многие думали, что ее бренд про арабские духи.
«Я хотела отойти от личности. Для этого нужен был рост, нужен был ребрендинг. Долго выбирали название, потому что его еще нужно было запатентовать. Многие названия были заняты, что осложняло задачу. Сейчас у нас уже прослеживается философия и концепция бренда, все комфортно», — отметила владелица бизнеса.
За несколько лет бизнес вырос до трех магазинов в Кургане и одного в Екатеринбурге. С одного человека до 10 парфюмерных стилистов, SMM-команды, управляющего и технолога. Планирует расширяться в соседних регионах и не только. При этом, открывать франшизы принципиально отказывается — не хочет, чтобы под ее брендом работали чужие люди. «Открывать крышесносное количество точек по всей стране не собираемся. Это не наша история», — подчеркнула Айша.
Zam-Zam: восточный стиль и планы по захвату рынка Урала
Иса Мурадисинов ведет свой бизнес уже шесть лет. Все начиналось с одного магазина в одном из торговых центров Кургана. На первых парах было закуплено всего 70 ароматов, по 50 граммов каждого. На большее на тот момент не было возможностей. Чтобы запустить дело бизнесмену пришлось брать деньги в долг. Дальше были открыты еще три магазина. По словам предпринимателя, самым сложным в начале пути было договариваться по аренде помещений с торговыми центрами, которые не давали мест.
«Лично занимаюсь закупкой парфюмерных масел. Первое время работали через посредников. Сейчас уже напрямую с заводам-поставщиками. В основном, ароматы берем из Швейцарии. За эти годы ассортимент вырос в пять раз и сейчас уже более 400 ароматов. Акцент бренда на арабском стиле», — рассказал Мурадисинов.
У бизнесмена уже открыто 10 магазинов на территории Курганской и Свердловской областей. Торговые точки помимо Кургана также есть в Шадринске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Кроме этого, есть еще шесть франшиз — в Новоуральске, Сысерти, Магнитогорске и Сургуте. Мурадисинов признается, что останавливаться на этом не собирается и планирует расширять присутствие своего бренда на другие города.
«У меня цель — открыть 25 магазинов. В планах увеличить количество точек в Екатеринбурге и зайти на рынок ароматов в Челябинске, Тюмени и Перми», — поделился Иса. В родном городе, со слов бизнесмена, расширение сети пока не рассматривается.
На фоне успешного развития бизнеса, Мурадисинов планирует дальнейшее расширение, в частности, открытие минимум трех магазинов в Перми. Это станет частью его стратегии завоевания рынка Урала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».