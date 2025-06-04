В Петербурге прошли массовые задержания мигрантов. Видео

В Санкт-Петербурге полиция задержала более 200 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В отделение полиции были доставлены 200 мигрантов по итогам рейда 3 июня
В отделение полиции были доставлены 200 мигрантов по итогам рейда 3 июня Фото:

В Санкт-Петербурге 3 июня прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции доставили в отделы более 200 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«3 июня сотрудниками полицейского Главка на территории Петербурга проведено масштабный оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также обеспечению общественного порядка и безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также сказано, что в мероприятии участвовали различные подразделения полиции и Росгвардия. Они проверили около 10 объектов, включая Единый миграционный центр и строительные площадки.

Всего было проверено порядка пяти тысяч иностранных граждан, более 200 доставлены в полицию за нарушения. Большинство получили штрафы, но почти 30 человек были уведомлены о необходимости покинуть страну.

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В Санкт-Петербурге 3 июня прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции доставили в отделы более 200 иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. «3 июня сотрудниками полицейского Главка на территории Петербурга проведено масштабный оперативно-профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также обеспечению общественного порядка и безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства. Там также сказано, что в мероприятии участвовали различные подразделения полиции и Росгвардия. Они проверили около 10 объектов, включая Единый миграционный центр и строительные площадки. Всего было проверено порядка пяти тысяч иностранных граждан, более 200 доставлены в полицию за нарушения. Большинство получили штрафы, но почти 30 человек были уведомлены о необходимости покинуть страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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