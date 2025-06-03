Шадринского закладчика посадили на 13 лет

Житель города Шадринска (Курганская область) приговорен к 13 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков. Он разложил в городе 15 закладок. Мужчина признан виновным по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
«В судебном заседании установлено, что в период с августа 2023 года по апрель 2024 года осужденный с использованием сети интернет разложил 15 „закладок“ с наркотическим средствами в лесном массиве около заправочной станции и вдоль заборов жилых домов в частном секторе города Шадринска... Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — пишет ведомство.
Ранее в Курганской области уже выносились аналогичные приговоры за сбыт наркотиков. Жителя региона осудили на 12 лет лишения свободы за попытку продать 200 граммов героина, а также обязали выплатить штраф.
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