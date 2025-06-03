03 июня 2025

Челябинский минкульт: палаточный формат Ильменского фестиваля вернется

© Служба новостей «URA.RU»
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Походный стиль фестиваля обязательно вернется, пообещал министр
Походный стиль фестиваля обязательно вернется, пообещал министр Фото:

Формат с палаточным лагерем и «походный» стиль Всероссийского Ильменского фестиваля в Челябинской области обязательно вернется в будущем. Об этом заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин. 

«Несмотря на перенос, формат с палаточным лагерем и „походный“ стиль фестиваля обязательно вернется в будущем. Возможна параллельная организация двух фестивалей — классического под открытым небом и нового городского, что даст возможность большему числу зрителей познакомиться с бардовской песней», — сообщил Бетехтин на авторском подкасте «Так культурно». 

В этом году Ильменский фестиваль впервые в истории пройдет в городских условиях — на городской набережной в Сквере культуры и искусства рядом с филармонией в Челябинске. Там есть необходимая инфраструктура — сцена и амфитеатр, а зрителям будет проще добраться до дома. 

В последние годы фестиваль проходил в горнолыжном центре «Солнечная долина» около Миасса. Но в прошлом году палаточный лагерь отменили из-за плохой погоды. В этом году фестиваль перебрался в более безопасное место, в Челябинск, добавил Бетехтин. 

Мероприятие пройдет с 6 по 8 июня. Решение о переносе приняли в Фонде Олег Митяева, сообщил ранее URA.RU источник. Предполагается, что это поможет привлечь новых зрителей к фестивалю, в том числе более молодое поколение. Городской формат мероприятия — эксперимент, уточнил источник. 

Ильменский фестиваль авторской песни проводится в Челябинской области с 1973 года и является брендом региона. С момента организации и до 1989 года мероприятие проходило на берегу Ильменского озера в Миассе. Далее переезжало на берег озера Морскалы, но потом вновь вернулось на берег Ильменского озера. 

В 2014 года на фестивале произошла трагедия — из-за непогоды погибли двое детей. На палатку, где они находились, сильный ветер повалил высоченные сосны. Также молнией убило 50-летнюю женщину.

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Формат с палаточным лагерем и «походный» стиль Всероссийского Ильменского фестиваля в Челябинской области обязательно вернется в будущем. Об этом заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин.  «Несмотря на перенос, формат с палаточным лагерем и „походный“ стиль фестиваля обязательно вернется в будущем. Возможна параллельная организация двух фестивалей — классического под открытым небом и нового городского, что даст возможность большему числу зрителей познакомиться с бардовской песней», — сообщил Бетехтин на авторском подкасте «Так культурно».  В этом году Ильменский фестиваль впервые в истории пройдет в городских условиях — на городской набережной в Сквере культуры и искусства рядом с филармонией в Челябинске. Там есть необходимая инфраструктура — сцена и амфитеатр, а зрителям будет проще добраться до дома.  В последние годы фестиваль проходил в горнолыжном центре «Солнечная долина» около Миасса. Но в прошлом году палаточный лагерь отменили из-за плохой погоды. В этом году фестиваль перебрался в более безопасное место, в Челябинск, добавил Бетехтин.  Мероприятие пройдет с 6 по 8 июня. Решение о переносе приняли в Фонде Олег Митяева, сообщил ранее URA.RU источник. Предполагается, что это поможет привлечь новых зрителей к фестивалю, в том числе более молодое поколение. Городской формат мероприятия — эксперимент, уточнил источник.  Ильменский фестиваль авторской песни проводится в Челябинской области с 1973 года и является брендом региона. С момента организации и до 1989 года мероприятие проходило на берегу Ильменского озера в Миассе. Далее переезжало на берег озера Морскалы, но потом вновь вернулось на берег Ильменского озера.  В 2014 года на фестивале произошла трагедия — из-за непогоды погибли двое детей. На палатку, где они находились, сильный ветер повалил высоченные сосны. Также молнией убило 50-летнюю женщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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