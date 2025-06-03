Формат с палаточным лагерем и «походный» стиль Всероссийского Ильменского фестиваля в Челябинской области обязательно вернется в будущем. Об этом заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин.
«Несмотря на перенос, формат с палаточным лагерем и „походный“ стиль фестиваля обязательно вернется в будущем. Возможна параллельная организация двух фестивалей — классического под открытым небом и нового городского, что даст возможность большему числу зрителей познакомиться с бардовской песней», — сообщил Бетехтин на авторском подкасте «Так культурно».
В этом году Ильменский фестиваль впервые в истории пройдет в городских условиях — на городской набережной в Сквере культуры и искусства рядом с филармонией в Челябинске. Там есть необходимая инфраструктура — сцена и амфитеатр, а зрителям будет проще добраться до дома.
В последние годы фестиваль проходил в горнолыжном центре «Солнечная долина» около Миасса. Но в прошлом году палаточный лагерь отменили из-за плохой погоды. В этом году фестиваль перебрался в более безопасное место, в Челябинск, добавил Бетехтин.
Мероприятие пройдет с 6 по 8 июня. Решение о переносе приняли в Фонде Олег Митяева, сообщил ранее URA.RU источник. Предполагается, что это поможет привлечь новых зрителей к фестивалю, в том числе более молодое поколение. Городской формат мероприятия — эксперимент, уточнил источник.
Ильменский фестиваль авторской песни проводится в Челябинской области с 1973 года и является брендом региона. С момента организации и до 1989 года мероприятие проходило на берегу Ильменского озера в Миассе. Далее переезжало на берег озера Морскалы, но потом вновь вернулось на берег Ильменского озера.
В 2014 года на фестивале произошла трагедия — из-за непогоды погибли двое детей. На палатку, где они находились, сильный ветер повалил высоченные сосны. Также молнией убило 50-летнюю женщину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!