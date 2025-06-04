Обвиняемый в растрате госбюджета челябинский министр Нечаев помогает следствию

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, обвиняемый в растрате госбюджета, активно помогает следствию. Об этом в Московском горсуде заявил его адвокат во время заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на продление меры пресечения. Постановление было обезличенным, но по описанию корреспонденту URA.RU удалось идентифицировать Нечаева.
«Ранее не судим, является гражданином РФ, не имеет подданства или гражданства иностранного государства, официально трудоустроен, имеет положительные характеристики, на его иждивении двое несовершеннолетних детей и супруга, для которых является единственным кормильцем, оказывает помощь родителям-пенсионерам. Его отец страдает тяжелым онкологическим заболеванием. Дает подробные показания, активно сотрудничает со следствием», — указано в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Адвокат считал эти аргументы вполне основательными для того, чтобы Нечаеву смягчили меру пресечения. Но суд остался глух к доводам. Министра оставили под стражей до 10 июля 2025 года.
Источник URA.RU подтвердил, что под данным описанием суд указывает именно Нечаева. У министра действительно есть двое маленьких детей, жена и больные родители. Другие фигуранты дела — экс-глава челябинского миндора Дмитрий Микулик и бывшие топ-менеджеры АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов — под это описание не подходят.
При этом предполагаемые соучастники также, как и Нечаев, просили избрать им менее строгую меру пресечения. Некоторые из них указывали, что могут находиться под домашним арестом. Для этого они уже получили нотариально заверенное согласие от собственников квартир в столице. Но суд оставил и эти доводы без внимания.
«Постановление Мещанского районного суд от 8 апреля 2025 года о продлении срока содержания под стражей обвиняемых Нечаева, Микулика, Зарипова, Зырянова оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции», — указано в постановлении суда.
Информация о том, что Нечаев начал давать показания по делу, ранее распространялась на уровне слухов. Из-за подобных сплетен другие чиновники в высоких кабинетах начали испытывать постоянный стресс. Дурные мысли продолжает развивать фактор неизвестности: они не знают и не могут узнать, о ком или о чем силовикам рассказывает министр.
Нечаев был задержан сотрудниками ФСБ 19 апреля. Его доставили на допрос, где предъявили обвинения в многомиллиардной растрате госбюджета. По версии следствия, Нечаев входил в дорожный картель, организованный при Дубровском. Именно при беглом губернаторе такие фирмы, как АО «Южуралмост», начали стремительно расти на госконтрактах, захватывая рынок.
Вместе с Нечаевым по делу проходят сразу несколько чиновников министерства и бизнесмены. Всех их этапировали в Москву. Следствием по делу о многомиллиардной растрате государственных денег занимается управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.
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