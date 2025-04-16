«Эхо прошлого ударило по челябинским VIP»: дело миндора пополнилось новыми фигурантами

Челябинский истеблишмент активно обсуждает очередное массовое задержание в региональном миндоре. Под следствие попали как действующие, так и бывшие чиновники. Особое же внимание привлекло задержание бизнесмена Константина Жаботинского.
Оперативные мероприятия связаны с делом о растрате госбюджета. В делах фигурируют такие фирмы, как «ЮжУралАвтобан» и «Южуралмост». Как обанкроченные компании продолжают «бить» по своим бывшим топ-менеджерам и чиновникам — в материале URA.RU.
До 2012 года «ЮжУралАвтобан» на 100% принадлежал Магнитогорскому металлургическому комбинату. Во времена, когда областью руководил Михаил Юревич, актив был выкуплен структурами, близкими к его бизнес-партнеру Вадиму Белоусову. У ММК остался 1%, который ни на что не влиял.
После отставки Юревича активы отошли фирмам, на тот момент подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко. Тогда компания была на подъеме: получала многомиллионные контракты и тендеры, но летом 2016 года «малина» кончилась — фирмой заинтересовались налоговики.
ФНС насчитала «ЮжУралАвтобану» долгов по налогам на сумму 1 млрд 89 тысяч рублей. В ведомстве объяснили, что сумма набежала за период с августа 2012 года по 2014 годы. Было установлено, что в этот срок фирма заключила контракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей. Работы же были переданы по субподряду ООО «Главкапстрой» и ООО «Симметрия — Строительные технологии» (Москва).
Были основания считать, что фирмы, работавшие по договору субподряда, существуют лишь на бумаге: в каждой из них в тот момент трудилось по одному человеку, руководителю. При этом подобных договоров насчитали несколько десятков на общую сумму 2,3 млрд рублей.
Часть этих денег была переведена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, еще часть — обналичена. Общий ущерб от действий «ЮжУралАвтобан» составил около 2 млрд рублей.
В рамках налоговой проверки в феврале 2017 года на счета «ЮжУралАвтобан» был наложен арест.
Тогда для продолжения деятельности было создано ЗАО «Южуралмост». Во времена, когда областью руководил Борис Дубровский, фирма засветилась в картельном сговоре.
По итогу деятельность «ЮжУралАвтобан» стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Юревича и Белоусова. Юревич сегодня находится в Лондоне. Белоусов же с тещей Маргаритой Бутаковой предстал перед судом, но на приговор не явился. Сегодня его местоположение неизвестно. Адвокаты просят суды признать его безвестно отсутствующим.
«Южуралмост», в свою очередь, подвел под проверку по линии ФАС Дубровского. Итоги проверки стали причиной отставки губернатора. Было установлено, что Дубровский лично курировал деятельность фирмы, которая стала частью картельного сговора при строительстве дорог. Эхо уголовного дела в отношении «Южуралмоста» спустя почти 10 лет ударило и по нынешним челябинским VIP.
Сотрудники ФСБ задержали действующего и бывшего министров дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева и Дмитрия Микулика. Также под следствие попали экс-директора «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Всех обвинили в растрате госбюджета. В марте 2025 года Арбитражный суд Челябинской области арестовал их активы на сумму 560 млн рублей.
Список фигурантов пополнили первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева и экс-директор «ЮжУралАвтобана» Константин Жаботинский.
Жаботинский известен в Челябинске прежде всего как бизнесмен. В городе он руководил холдинговой компанией ЗАО «Микчел и Ко». Но есть в его биографии и работа в правительстве Иркутской области: в 2005 году он был заместителем Александра Тишанина, руководившего тогда субъектом. По возвращении в Челябинск бизнесмен возглавил «Южуралавтобан». Кроме бизнеса Жаботинский занимается благотворительностью. Именем его погибшего сына сегодня назван фонд «Андрюша».
По данным агентства, Плюту задерживали в его квартире в элитном ЖК «Лесопарковый». Оперативные мероприятия начались в семь утра. Жаботинского также выдернули из постели рано утром. Вскоре новым фигурантам предъявят обвинения и доставят в Москву для избрания им меры пресечения. То есть, пока повторяется сценарий с Нечаевым, Микуликом, Зариповым и Зыряновым.
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