Кремль оценил идею наградить сибиряков за попытку предотвратить атаку дронов в Иркутской области

Вопросы о награждении водителей, которые с помощью подручных средств сбивали дроны ВСУ в Иркутской области 1 июня, пока не поступали в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремль не поступали (вопросы — прим.). Если поступят, будут рассмотрены», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что в Госдуме готовят запросы в МЧС и Минобороны о награждении жителей Иркутской области, которые 1 июня противодействовали запуску дронов из фуры, используя подручные средства. Инициатива принадлежит председателю комитета по социальной политике Ярославу Нилову. В его обращении упоминается, что местные жители с антидроновыми ружьями помогли минимизировать повреждения. Также ЛДПР предложила вручить денежные премии активным водителям. 1 июня в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА с использованием грузовиков для запуска дронов.
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