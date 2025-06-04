Кремль оценил идею наградить сибиряков за попытку предотвратить атаку дронов в Иркутской области

Песков: в Кремль не поступал вопрос о награждении иркутян за сбитые дроны ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Кремль может рассмотреть вопрос о награждении водителей, помогавших сбивать дроны в Иркутской области
Песков заявил, что Кремль может рассмотреть вопрос о награждении водителей, помогавших сбивать дроны в Иркутской области Фото:

Вопросы о награждении водителей, которые с помощью подручных средств сбивали дроны ВСУ в Иркутской области 1 июня, пока не поступали в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, в Кремль не поступали (вопросы — прим.). Если поступят, будут рассмотрены», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят запросы в МЧС и Минобороны о награждении жителей Иркутской области, которые 1 июня противодействовали запуску дронов из фуры, используя подручные средства. Инициатива принадлежит председателю комитета по социальной политике Ярославу Нилову. В его обращении упоминается, что местные жители с антидроновыми ружьями помогли минимизировать повреждения. Также ЛДПР предложила вручить денежные премии активным водителям. 1 июня в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА с использованием грузовиков для запуска дронов.

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Вопросы о награждении водителей, которые с помощью подручных средств сбивали дроны ВСУ в Иркутской области 1 июня, пока не поступали в Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Нет, в Кремль не поступали (вопросы — прим.). Если поступят, будут рассмотрены», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что в Госдуме готовят запросы в МЧС и Минобороны о награждении жителей Иркутской области, которые 1 июня противодействовали запуску дронов из фуры, используя подручные средства. Инициатива принадлежит председателю комитета по социальной политике Ярославу Нилову. В его обращении упоминается, что местные жители с антидроновыми ружьями помогли минимизировать повреждения. Также ЛДПР предложила вручить денежные премии активным водителям. 1 июня в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы атаки БПЛА с использованием грузовиков для запуска дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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