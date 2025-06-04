В Екатеринбурге специалисты поймали второго лося, который прибежал из леса в центр Екатеринбурга по железнодорожным путям. Зверя обследовали, обработали его раны и отпустили в районе Верхней Пышмы, рассказал замгубернатора Алексей Шмыков в своем telegram-канале.
«Сотрудники региональных департаментов по охране животного мира и ветеринарии, а также Екатеринбургского зоопарка обездвижили лося при помощи щадящих препаратов, после чего убедились, что животное не получило серьезных травм и повреждений. Несколько царапин ветеринары обработали обеззараживающими средствами. После обследования дикого „пациента“ отвезли в лес», — написал Шмыков.
Представители охотобщества продолжат следить за состоянием лося. Замгубернатора отметил, что животное хоть и юное, но уже полностью самостоятельное, не нуждающееся в опеке и поддержке родителей.
Двух лосей заметили на железнодорожных путях ранним утром 4 июня. По словам очевидцев, животные бросались под поезда. Один из них разбился насмерть, упав с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. URA.RU показало жуткое видео падения зверя.
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