В центре Екатеринбурга заметили еще одного лося: что с ним стало. Видео

Второго лося, забежавшего в центр Екатеринбурга, обследовали и выпустили в лес
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Зверя выпустили в лес в районе Верхней Пышмы (архивное фото)
Зверя выпустили в лес в районе Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге специалисты поймали второго лося, который прибежал из леса в центр Екатеринбурга по железнодорожным путям. Зверя обследовали, обработали его раны и отпустили в районе Верхней Пышмы, рассказал замгубернатора Алексей Шмыков в своем telegram-канале.

«Сотрудники региональных департаментов по охране животного мира и ветеринарии, а также Екатеринбургского зоопарка обездвижили лося при помощи щадящих препаратов, после чего убедились, что животное не получило серьезных травм и повреждений. Несколько царапин ветеринары обработали обеззараживающими средствами. После обследования дикого „пациента“ отвезли в лес», — написал Шмыков.

Представители охотобщества продолжат следить за состоянием лося. Замгубернатора отметил, что животное хоть и юное, но уже полностью самостоятельное, не нуждающееся в опеке и поддержке родителей.

Двух лосей заметили на железнодорожных путях ранним утром 4 июня. По словам очевидцев, животные бросались под поезда. Один из них разбился насмерть, упав с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. URA.RU показало жуткое видео падения зверя.

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В Екатеринбурге специалисты поймали второго лося, который прибежал из леса в центр Екатеринбурга по железнодорожным путям. Зверя обследовали, обработали его раны и отпустили в районе Верхней Пышмы, рассказал замгубернатора Алексей Шмыков в своем telegram-канале. «Сотрудники региональных департаментов по охране животного мира и ветеринарии, а также Екатеринбургского зоопарка обездвижили лося при помощи щадящих препаратов, после чего убедились, что животное не получило серьезных травм и повреждений. Несколько царапин ветеринары обработали обеззараживающими средствами. После обследования дикого „пациента“ отвезли в лес», — написал Шмыков. Представители охотобщества продолжат следить за состоянием лося. Замгубернатора отметил, что животное хоть и юное, но уже полностью самостоятельное, не нуждающееся в опеке и поддержке родителей. Двух лосей заметили на железнодорожных путях ранним утром 4 июня. По словам очевидцев, животные бросались под поезда. Один из них разбился насмерть, упав с моста возле пересечения улиц Малышева-Восточная. URA.RU показало жуткое видео падения зверя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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