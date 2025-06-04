Тагильчанину снится дочь, которую изнасиловал и убил ветеран ЧВК «Вагнер». Видео

04 июня 2025 в 16:46 Размер текста - 17 +

Александрову светит пожизненное лишение свободы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Александру Я. — отцу убитой в Нижнем Тагиле 11-летней девочки — снится дочь, с потерей которой он не может смириться. Горькими воспоминаниями мужчина поделился с URA.RU. «Снилось, будто она попала в детский дом и плавала в каком-то бассейне. Она мне сказала, что она теперь Даша, а я ей говорю: „Ты не Даша, ты Настя“. И тут я проснулся», — рассказал отец. Вспоминая о дочери, он с трудом сдерживает слезы. Во время самого процесса над убийцей ребенка мужчину била крупная дрожь. По версии следствия, экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров в августе прошлого года изнасиловал и убил 11-летнюю соседку по общежитию. Чтобы замести следы, он пытался вновь попроситься на фронт, но был задержан в аэропорту. Обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за изнасилование. Также выяснилось, что жертв у насильника было три: за пару недель до убийства ребенка он изнасиловал другую девушку в Нижнем Тагиле. За этот эпизод ему так же придется ответить перед судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александру Я. — отцу убитой в Нижнем Тагиле 11-летней девочки — снится дочь, с потерей которой он не может смириться. Горькими воспоминаниями мужчина поделился с URA.RU. «Снилось, будто она попала в детский дом и плавала в каком-то бассейне. Она мне сказала, что она теперь Даша, а я ей говорю: „Ты не Даша, ты Настя“. И тут я проснулся», — рассказал отец. Вспоминая о дочери, он с трудом сдерживает слезы. Во время самого процесса над убийцей ребенка мужчину била крупная дрожь. По версии следствия, экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров в августе прошлого года изнасиловал и убил 11-летнюю соседку по общежитию. Чтобы замести следы, он пытался вновь попроситься на фронт, но был задержан в аэропорту. Обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за изнасилование. Также выяснилось, что жертв у насильника было три: за пару недель до убийства ребенка он изнасиловал другую девушку в Нижнем Тагиле. За этот эпизод ему так же придется ответить перед судом.