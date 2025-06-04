Тагильчанину снится дочь, которую изнасиловал и убил ветеран ЧВК «Вагнер». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Александрову светит пожизненное лишение свободы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Александру Я. — отцу убитой в Нижнем Тагиле 11-летней девочки — снится дочь, с потерей которой он не может смириться. Горькими воспоминаниями мужчина поделился с URA.RU.

«Снилось, будто она попала в детский дом и плавала в каком-то бассейне. Она мне сказала, что она теперь Даша, а я ей говорю: „Ты не Даша, ты Настя“. И тут я проснулся», — рассказал отец. Вспоминая о дочери, он с трудом сдерживает слезы. Во время самого процесса над убийцей ребенка мужчину била крупная дрожь.

По версии следствия, экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров в августе прошлого года изнасиловал и убил 11-летнюю соседку по общежитию. Чтобы замести следы, он пытался вновь попроситься на фронт, но был задержан в аэропорту. Обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за изнасилование. Также выяснилось, что жертв у насильника было три: за пару недель до убийства ребенка он изнасиловал другую девушку в Нижнем Тагиле. За этот эпизод ему так же придется ответить перед судом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александру Я. — отцу убитой в Нижнем Тагиле 11-летней девочки — снится дочь, с потерей которой он не может смириться. Горькими воспоминаниями мужчина поделился с URA.RU. «Снилось, будто она попала в детский дом и плавала в каком-то бассейне. Она мне сказала, что она теперь Даша, а я ей говорю: „Ты не Даша, ты Настя“. И тут я проснулся», — рассказал отец. Вспоминая о дочери, он с трудом сдерживает слезы. Во время самого процесса над убийцей ребенка мужчину била крупная дрожь. По версии следствия, экс-боец ЧВК «Вагнер» Владимир Александров в августе прошлого года изнасиловал и убил 11-летнюю соседку по общежитию. Чтобы замести следы, он пытался вновь попроситься на фронт, но был задержан в аэропорту. Обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за изнасилование. Также выяснилось, что жертв у насильника было три: за пару недель до убийства ребенка он изнасиловал другую девушку в Нижнем Тагиле. За этот эпизод ему так же придется ответить перед судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...