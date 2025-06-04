В Екатеринбурге сорвалось предварительное судебное заседание над бывшей участницей «Дома-2» и экс-возлюбленной рэпера Гуфа — Яной Макаровой, которая пряталась от СМИ. Причиной стала неявка защитников подсудимой, передает корреспондент URA.RU.
Макарова отказалась от общения с журналистом агентства, проигнорировав вопросы. Позже она закрыла лицо черной медицинской маской. Других представителей прессы Макарова избегала — буквально бегала от них по зданию инстанции. В беседу Яна вступила лишь с адвокатом потерпевшего. «У меня температура 39. С ночи», — призналась Макарова ей.
Фигурантку обвиняют в мошенничестве. Ее задержали 10 октября 2024-го возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника URA.RU, девушка требовала деньги за молчание, иначе грозилась рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Позже вскрылось, что у пары нет детей (Яна в этом тоже призналась), а свидетельство о рождении Макарова подделала.
Сама девушка заявляла, что предприниматель якобы угрожал ей и принуждал к сексу. Но в полицию она не обращалась. Сейчас ей грозит до десяти лет лишения свободы.
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