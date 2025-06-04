МВД проверит скандально задержанного бизнесмена Щепихина

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Проверка направлена на выявление возможных признаков экстремизма
Проверка направлена на выявление возможных признаков экстремизма Фото:
новость из сюжета
Неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в Москве

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России инициировали проверку в отношении похищенного предпринимателя Арега Щепихина. Об этом сообщили в ведомстве.

«Организована проверка в отношении блогера (Щепихина), разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», — пишет пресс-служба МВД России в официальном telegram-канале. Проверка направлена на выявление возможных признаков экстремизма в публичных высказываниях Щепихина. Эксперты проанализируют содержание видеоматериалов на предмет нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Напомним, на Ярославском вокзале в Москве 3 июня был задержан предприниматель Арег Щепихин. Изначально в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что его вывели из здания вокзала и посадили в черный внедорожник, после чего увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что задержание осуществили сотрудники правоохранительных органов. В отношении Щепихина проводится проверка по подозрению в совершении публичных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих.

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Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России инициировали проверку в отношении похищенного предпринимателя Арега Щепихина. Об этом сообщили в ведомстве. «Организована проверка в отношении блогера (Щепихина), разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», — пишет пресс-служба МВД России в официальном telegram-канале. Проверка направлена на выявление возможных признаков экстремизма в публичных высказываниях Щепихина. Эксперты проанализируют содержание видеоматериалов на предмет нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Напомним, на Ярославском вокзале в Москве 3 июня был задержан предприниматель Арег Щепихин. Изначально в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что его вывели из здания вокзала и посадили в черный внедорожник, после чего увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что задержание осуществили сотрудники правоохранительных органов. В отношении Щепихина проводится проверка по подозрению в совершении публичных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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