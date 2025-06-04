Лавров указал Путину на грубейшую ошибку Зеленского

Лавров: Зеленский допустил грубую ошибку, отвергнув инициативу о перемириях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров рассказал о грубой ошибке Зеленского
Лавров рассказал о грубой ошибке Зеленского Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский допустил грубую ошибку, отвергнув предложение о краткосрочных перемириях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Инициатива о 2-3-дневных прекращениях огня была направлена на снижение эскалации и создание условий для диалога. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает всерьез меморандум, полученный от Москвы. По словам Зеленского, предложенные в документе условия прекращения огня и установления мира по сути представляют собой ультиматум для Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил грубую ошибку, отвергнув предложение о краткосрочных перемириях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива о 2-3-дневных прекращениях огня была направлена на снижение эскалации и создание условий для диалога. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24». Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает всерьез меморандум, полученный от Москвы. По словам Зеленского, предложенные в документе условия прекращения огня и установления мира по сути представляют собой ультиматум для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...