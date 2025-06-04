Лавров указал Путину на грубейшую ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский допустил грубую ошибку, отвергнув предложение о краткосрочных перемириях. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Инициатива о 2-3-дневных прекращениях огня была направлена на снижение эскалации и создание условий для диалога. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24».
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассматривает всерьез меморандум, полученный от Москвы. По словам Зеленского, предложенные в документе условия прекращения огня и установления мира по сути представляют собой ультиматум для Украины.
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