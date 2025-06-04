Богомаз пообещал Путину выплатить компенсации пострадавшим при теракте под Брянском

Все пострадавшие в результате теракта на железной дороге в Брянской области получат компенсационные выплаты. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Богомаз на совещании с участием членов правительства.
«Все пострадавшие в результате теракта получат данные выплаты. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуацию с первых минут и по сегодня я держу на личном контроле», — доложил губернатор президенту. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24».
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз уточнил, что семьям погибших при крушении поезда выплатят по 1,5 миллиона рублей. Для пострадавших предусмотрены компенсации в размере 600 тысяч и 300 тысяч рублей.
В ночь на 1 июня 2025 года в Выгоничском районе произошло обрушение автомобильного моста. Обломки конструкции рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов-Москва, который в этот момент проходил под мостом. По официальным данным, в результате инцидента погибли семь человек, свыше семидесяти получили травмы различной степени тяжести. По словам губернатора, причиной разрушения моста стал взрыв, произошедший во время прохождения поезда. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.
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