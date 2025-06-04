Младенца, пострадавшего в теракте в Брянске, удалось спасти

Состояние четырехмесячного ребенка, получившего травмы в результате взрыва моста в Брянской области, было стабилизировано. Об этом сообщают telegram-каналы. В результате инцидента погибла 32-летняя мать ребенка, работавшая врачом детского хосписа.
«Состояние четырехмесячного младенца, пострадавшего при подрыве моста в Брянской области, удалось стабилизировать», — пишет telegram-канал Shot. Младенец поступил в тяжелом состоянии, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и несколько переломов.
Ранее четырехмесячный ребенок, пострадавший в результате теракта неподалеку от Брянска, был срочно транспортирован в московскую Клинику доктора Рошаля на вертолете санитарной авиации. В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что младенец был госпитализирован в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (Клиника доктора Рошаля) специалистами авиационной медицинской бригады службы медицины катастроф.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту России Владимиру Путину, что все лица, пострадавшие в результате теракта на железнодорожной линии, получат компенсационные выплаты. Глава Брянской области уточнил, что семьям погибших при крушении поезда будет предоставлено по 1,5 миллиона рублей. Для пострадавших установлены выплаты в размере 600 тысяч и 300 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.