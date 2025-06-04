Россия нанесла ракетный удар по учебному центру ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по военному учебному центру на территории Полтавской области Украины. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. По данным украинской стороны, на момент атаки личный состав находился на полигоне и выполнял учебные задачи.
«Армия России нанесла ракетный удар по военному учебному центру на Полтавщине...» — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинское ведомство. По данным Сухопутных войск ВСУ, в результате обстрела есть раненые, однако, по их информации, погибших якобы нет.
Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара по объекту, связанному с производством топлива для нужд ВСУ. Для проведения удара были задействованы средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия российских группировок. Кроме того, по информации ведомства, в ходе операции были уничтожены производственные помещения по сборке ударных дронов, склады боеприпасов, радиолокационная станция управления зенитным ракетным комплексом IRIS-T, а также пункты временного размещения украинских военных подразделений.
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