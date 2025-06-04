ВС РФ ударили по топливному предприятию украинских войск

Российские военные нанесли удар по предприятию по производству топлива для ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию по производству топлива», — сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что для атаки использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерию группировок ВС РФ.
Кроме того, по данным российского оборонного ведомства, были уничтожены цеха по сборке ударных беспилотников, склады боеприпасов, радиолокационная станция управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T и пункты временной дислокации украинских подразделений. В сообщении также отмечается, что российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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