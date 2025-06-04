Следком возбудил уголовное дело в отношении задержавших блогера Щепихина

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту задержания бизнесмена и блогера Арега Щепихина у Ярославского вокзала. Инцидент произошел в столице, все подозреваемые уже доставлены в подразделение ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Следователи столичного СК России устанавливают обстоятельства инцидента у Ярославского вокзала в Москве», — написали в telegram-канале «Следком». После изучения представленных материалов следствием было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Сейчас фигуранты дела находятся в отделе столичного СК. В ближайшее время их задержат в порядке статьи УК РФ об основании задержания подозреваемых. Следователи совместно с криминалистами проводят осмотр изъятых телефонов и автомобиля, который может быть связан с инцидентом. Также выполняется комплекс необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Вечером 3 июня в соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых неизвестные лица задерживают мужчину на территории Ярославского вокзала в Москве. После этого они помещают его в багажное отделение автомобиля Mercedes с проблесковым маячком и увозят в неизвестном направлении. Позднее было установлено, что задержанным оказался предприниматель Арег Щепихин. В отношении него сотрудники Главного управления МВД России по противодействию экстремизму инициировали проверку. Основанием для проверки стали видеоматериалы, размещенные бизнесменом-блогером, в которых содержатся провокационные высказывания в адрес жителей Чеченской Республики.
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