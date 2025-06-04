NYT: Трамп питает особую враждебность к Зеленскому

Лидер США Дональд Трамп враждебно воспринимает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники в Белом доме.
«Трамп питает особую враждебность к Зеленскому. Он неоднократно говорил помощникам, что президент Украины — „плохой парень“, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — передает The New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп критиковал Зеленского, поскольку тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. Также президент США хорошо отзывался о Владимире Путине из-за его силы и способности полностью контролировать свою страну.
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