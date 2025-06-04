04 июня 2025

NYT: Трамп питает особую враждебность к Зеленскому

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп недоволен главой Украины
Трамп недоволен главой Украины Фото:

Лидер США Дональд Трамп враждебно воспринимает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники в Белом доме.

«Трамп питает особую враждебность к Зеленскому. Он неоднократно говорил помощникам, что президент Украины — „плохой парень“, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — передает The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее Трамп критиковал Зеленского, поскольку тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. Также президент США хорошо отзывался о Владимире Путине из-за его силы и способности полностью контролировать свою страну.

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Лидер США Дональд Трамп враждебно воспринимает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники в Белом доме. «Трамп питает особую враждебность к Зеленскому. Он неоднократно говорил помощникам, что президент Украины — „плохой парень“, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — передает The New York Times со ссылкой на источники. Ранее Трамп критиковал Зеленского, поскольку тот содействовал его импичменту во время первого президентского срока. Также президент США хорошо отзывался о Владимире Путине из-за его силы и способности полностью контролировать свою страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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