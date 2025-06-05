С 1 июля пенсия у некоторых россиян вырастет

Доцент Балынин: с 1 июля увеличится пенсия у россиян-юбиляров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсию увеличат в середине лета
Пенсию увеличат в середине лета Фото:

С 1 июля 2025 года у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты возрастет вдвое — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1 314 рублей», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина. По словам эксперта, вместе с удвоением фиксированной выплаты пожилым гражданам также автоматически начислят надбавку за уход.

Таким образом, сумма фиксированной выплаты с учетом надбавки составит 19 129,40 рубля. Все изменения произведут без заявлений и визитов в Социальный фонд России — получатели пенсии начнут получать новую сумму автоматически, и она будет выплачиваться ежемесячно.

Депутаты Государственной Думы предложили прекратить выплату социальных пенсий иностранным гражданам. Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в правительство России. Помимо этого, проект предусматривает отмену федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям для иностранных граждан. По мнению авторов инициативы, реализация данных мер позволит сократить излишние социальные обязательства и снизить нагрузку на государственный бюджет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля 2025 года у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты возрастет вдвое — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля. «Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1 314 рублей», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина. По словам эксперта, вместе с удвоением фиксированной выплаты пожилым гражданам также автоматически начислят надбавку за уход. Таким образом, сумма фиксированной выплаты с учетом надбавки составит 19 129,40 рубля. Все изменения произведут без заявлений и визитов в Социальный фонд России — получатели пенсии начнут получать новую сумму автоматически, и она будет выплачиваться ежемесячно. Депутаты Государственной Думы предложили прекратить выплату социальных пенсий иностранным гражданам. Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в правительство России. Помимо этого, проект предусматривает отмену федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям для иностранных граждан. По мнению авторов инициативы, реализация данных мер позволит сократить излишние социальные обязательства и снизить нагрузку на государственный бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...