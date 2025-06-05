С 1 июля пенсия у некоторых россиян вырастет

С 1 июля 2025 года у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер выплаты возрастет вдвое — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля.
«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1 314 рублей», — сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина. По словам эксперта, вместе с удвоением фиксированной выплаты пожилым гражданам также автоматически начислят надбавку за уход.
Таким образом, сумма фиксированной выплаты с учетом надбавки составит 19 129,40 рубля. Все изменения произведут без заявлений и визитов в Социальный фонд России — получатели пенсии начнут получать новую сумму автоматически, и она будет выплачиваться ежемесячно.
Депутаты Государственной Думы предложили прекратить выплату социальных пенсий иностранным гражданам. Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в правительство России. Помимо этого, проект предусматривает отмену федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям для иностранных граждан. По мнению авторов инициативы, реализация данных мер позволит сократить излишние социальные обязательства и снизить нагрузку на государственный бюджет.
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