Рябков заявил о планах восстановить поврежденные самолеты после атаки ВСУ

РФ восстановит самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ на аэродромы
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Рябков сообщил, что РФ восстановит поврежденные Киевом самолеты
Рябков сообщил, что РФ восстановит поврежденные Киевом самолеты Фото:

В планах РФ восстановить самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ на аэродромы 1 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, подчеркнув, что техника не была уничтожена и будет возвращена в строй.

«Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — сообщил Рябков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном влиянии атаки на стратегический баланс. Он также отметил, что не вся авиатехника, пострадавшая при нападении, подпадает под ограничения международных соглашений, а Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящий момент Россией приостановлен.

Дипломат обратил внимание на несостоятельность заявлений Киева о масштабах ущерба от атаки. По словам Рябкова, достоверной информацией являются только данные, распространенные Министерством обороны РФ. Он призвал ориентироваться на официальные сообщения ведомства.

По данным Минобороны России 1 июня, атаковала российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В министерстве подчеркнули, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В двух других регионах, из-за атаки БПЛА пострадало несколько единиц. 

Жертв среди военных и гражданских нет. Часть подозреваемых в причастности к атаке задержана.

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В планах РФ восстановить самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ на аэродромы 1 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, подчеркнув, что техника не была уничтожена и будет возвращена в строй. «Техника, о которой идет речь, как было заявлено также представителями Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться», — сообщил Рябков, отвечая на вопрос ТАСС о возможном влиянии атаки на стратегический баланс. Он также отметил, что не вся авиатехника, пострадавшая при нападении, подпадает под ограничения международных соглашений, а Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в настоящий момент Россией приостановлен. Дипломат обратил внимание на несостоятельность заявлений Киева о масштабах ущерба от атаки. По словам Рябкова, достоверной информацией являются только данные, распространенные Министерством обороны РФ. Он призвал ориентироваться на официальные сообщения ведомства. По данным Минобороны России 1 июня, атаковала российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В министерстве подчеркнули, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В двух других регионах, из-за атаки БПЛА пострадало несколько единиц.  Жертв среди военных и гражданских нет. Часть подозреваемых в причастности к атаке задержана.
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