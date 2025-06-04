Экс-владелец ЧЭМК требует от пристава зарегистрировать хозпостройки

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов потребовал от пристава Светланы Иксановой зарегистрировать его недвижимость. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, бизнесмен добивается признания незаконным бездействия пристава.
«Антипов Юрий Васильевич обратился в суд с заявлением. Просит признать незаконным бездействие Иксановой по уклонению от регистрации недвижимого имущества», — отметили в суде.
Антипов намерен добиться, чтобы ведущий судебный пристав-исполнитель зарегистрировала четыре объекта в Советском районе Челябинска. Спор касается регистрации хозпостроек для комплекса электрооборудования, водоснабжения с узлом учета газа, каменного ограждения дома с металлическими воротами и артезианской скважины.
В начале июня URA.RU сообщало, заявление суд зарегистрировал. По данным ведомства, предварительное заседание состоится 6 июня. Этот процесс стал не первым в череде споров Антипова с судебными приставами. Продолжается рассмотрение его иска, которым предприниматель пытается отменить взыскание по арестованному жилому дому в Советском районе. Отдельные споры инициировала его супруга Людмила, которая оспорила оценку стоимости арестованного имущества.
С членов семьи Антиповых государство пытается получить взысканную сумму в размере 46,6 млрд рублей. Деньги придется заплатить, компенсировав стране убытки от незаконной приватизации. Дополнительно семьям Антиповых и их бывшим партнерам из числа компаньонов Аристовых предъявлены солидарные требования на общую сумму 105 миллиардов рублей.
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