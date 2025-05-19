Бывшие владельцы челябинского «Арианта» оспорили арест 46 миллионов

Бывшие собственники национализированного агрохолдинга «Ариант» из Челябинска оспорили в арбитраже Московского округа арест 46 млн рублей. Как следует из определения суда, жалоба подана на действия приставов.
«Принять кассационную жалобу ООО „ГК Ариант“, Аристова А.М., Аристовой Л.В., Кретова А.В., Кретовой Е.А. Возбудить производство по кассационной жалобе», — следует из документа, которым располагает URA.RU.
Аристовы с Кретовыми оспорили действия судебного пристава-исполнителя Любови Горбуновой. Та наложила запрет на совершение регистрационных действий на сумму долга со стороны дочери Александра Аристова Елены Кретовой в отношении «ГК Ариант». Ограничения по долгу коснулись всех: «КГ Ариант», Александра и Людмилу Аристовых, Кретову и ее мужа Александра. Возражая против действий пристава, инициаторы спора отметили, что взыскание 46 млн рублей может нанести ущерб экс-владельцам холдинга. С каждого лица можно получить всю сумму долга, который взыскивается в рамках сводного исполнительного производства. Суд в ноябре 2024 года заключил, что речь идет об оспаривании оценки арестованного имущества. При этом останавливать процесс московский арбитраж тогда не стал.
Суд готовится рассмотреть кассационную жалобу. Заседание судья Ольга Анцифедрова назначила на 16 июня.
Спор стал следствием национализации холдинга. «Ариант» перешел в собственность государства в апреле 2024 года. Истцом в суде выступила Генпрокуратура РФ. Процесс был инициирован в связке с другим — о национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Агросектор и металлургическое производство до 2020 года являлись совместным бизнесом, но затем семьи Аристовых и их компаньонов Антиповых разделили активы. При этом приватизацию ЧЭМК суд признал проведенной с нарушениями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!