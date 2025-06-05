Во время обыска в URA.RU сотруднице стало плохо, а скоро ей в декрет. Видео

05 июня 2025 в 13:50 Размер текста - 17 +

Девушка в середине месяца должна уйти в декрет Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В URA.RU проходят обыски Жесткое проведение обыска в редакции URA.RU привело к новым негативным последствиям — стало плохо одной из сотрудниц компании. Девушка, которая в середине месяца должна уйти в продолжительный декретный отпуск, была оставлена следователем в редакции, несмотря на очевидный риск стресса от обыска. К тому же она работает в отделе кадров, никак не связанном со свердловской редакцией, работа сотрудников которой названа причиной для проведения обыска. Спустя два часа от начала обыска нашей коллеге стало плохо и после переговоров со следствием удалось отпустить ее из помещения. Обыск в редакции длится уже несколько часов. Следователи допрашивают сотрудников агентства, изымается техника, у следователей возник конфликт с главным редактором Дианой Козловой, после чего к ней была применена физическая сила. Козлова не может покинуть редакцию и уехать на освидетельствование, поскольку следственные действия продолжаются. Следствие ищет источники информации журналистов о криминальных событиях в Свердловской области. При этом редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова спрашивали, зачем редакция фотографирует начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Чтобы получить доступ к телефону Дениса ему заломали руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жесткое проведение обыска в редакции URA.RU привело к новым негативным последствиям — стало плохо одной из сотрудниц компании. Девушка, которая в середине месяца должна уйти в продолжительный декретный отпуск, была оставлена следователем в редакции, несмотря на очевидный риск стресса от обыска. К тому же она работает в отделе кадров, никак не связанном со свердловской редакцией, работа сотрудников которой названа причиной для проведения обыска. Спустя два часа от начала обыска нашей коллеге стало плохо и после переговоров со следствием удалось отпустить ее из помещения. Обыск в редакции длится уже несколько часов. Следователи допрашивают сотрудников агентства, изымается техника, у следователей возник конфликт с главным редактором Дианой Козловой, после чего к ней была применена физическая сила. Козлова не может покинуть редакцию и уехать на освидетельствование, поскольку следственные действия продолжаются. Следствие ищет источники информации журналистов о криминальных событиях в Свердловской области. При этом редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова спрашивали, зачем редакция фотографирует начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Чтобы получить доступ к телефону Дениса ему заломали руки.