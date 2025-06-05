Следователи обвинили погибшего нефтяника в смертельном ЧП на месторождении ХМАО

Взрыв на нефтяной скважине в ХМАО продолжает вызывать вопросы спустя два года URA.RU

Сотрудника компании «Пакер Сервис», погибшего при взрыве на Талинском участке Красноленинского месторождения нефти в ХМАО, посмертно обвинили в нарушении правил безопасности. Авария произошла в августе 2023 года, погибли семь человек. Родственники мастера считают обвинение несправедливым, поскольку в деле нет прямых доказательств его вины.

«Нам вручили постановление о привлечении моего племянника в качестве обвиняемого. Я ознакомилась с материалами дела и не нашла доказательств того, что он нарушил технику безопасности или действовал не по регламенту», — рассказала URA.RU тетя погибшего мастера.

Следствие, по словам родственницы обвиняемого, считает, что причиной взрыва стало преждевременное открытие мастером центральной задвижки на скважине. Операцию по ремонту, по версии следствия, начали до прибытия супервайзера — сотрудника компании «Няганьнефть», который должен был контролировать действия подрядной организации.

«В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что мастер допустил открытие центральной задвижки до 21 часа 27 минут, а супервайзер приехал в 21 час 33 минуты. Материалы дела доказывают обратное. Племянник отправил начальнику сообщение в 21:48. Он сообщил, что бригада еще не начала работы, супервайзер только что приехал, а открытие задвижки запланировано на 22:00», — сообщил источник агентства.

Обследование места происшествия после ЧП также показало, что все задвижки были закрыты. Значит, считает сторона защиты, операцию даже не начали — взрыв произошел раньше.

Скважина, где работала погибшая бригада, была построена в 1987 году, в начале 90-х ее законсервировали. Попытка ввести объект в эксплуатацию в 2021 году завершилась неудачей. Талинский участок недр разрабатывает компания «Няганьнефть» (сейчас «ННК-Няганьнефтегаз»). Именно эта компания заказала услуги ремонта скважин у «Пакер Сервиса».

Подрядчики, по словам стороны обвиняемого, неоднократно указывали нефтяной компании на неисправность фонтанной арматуры, которая пропускала газ. В частности, в день аварии из-за утечки была вызвана ремонтная бригада, устранившая повреждение.

Агентство URA.RU запросило результаты экспертиз и информацию о ходе расследования в следственном управлении СКР по ХМАО, трудовой инспекции и Ростехнадзоре. Также направило запросы в компании «Пакер Сервис» и «ННК-Няганьнефтегаз». На момент публикации ответы от ведомств не поступили.

Ранее URA.RU писало, что при ЧП на месторождении в Октябрьском районе ХМАО погибли семь человек. Причиной стал взрыв и последовавший за ним пожар на скважине нефтяной компании.