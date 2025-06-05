Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Хинштейн: уровень коррупции в Курской области является чрезвычайным

05 июня 2025 в 17:13 Размер текста - 17 +

Хинштейн заявил, что граждане часто жалуются на коррупцию в регионе Владимир Андреев Уровень коррупции в Курской области достиг чрезвычайного уровня, и пообещал решительно бороться с этой проблемой при поддержке депутатов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «По поводу коррупции… Я в отчете не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит…, а сидит», — заявил Хинштейн, его слова передает РИА Новости. Врио губернатора добавил, что высокий уровень коррупции подтверждается многочисленными обращениями граждан. Он подчеркнул, что власти намерены решительно бороться с этой проблемой, привлекая к этому депутатский корпус и другие здоровые силы региона. Ранее Хинштейн уже сообщал, что уровень коррупции в регионе достиг критической отметки. Он подчеркивал, что лица с уголовным прошлым не должны занимать должности во власти. В своем telegram-канале он заявил, что его позиция заключается в том, что люди, которые однажды уже попались на преступной деятельности, не должны работать в государственных структурах, особенно в таком регионе, где коррупция достигла максимального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень коррупции в Курской области достиг чрезвычайного уровня, и пообещал решительно бороться с этой проблемой при поддержке депутатов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «По поводу коррупции… Я в отчете не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит…, а сидит», — заявил Хинштейн, его слова передает РИА Новости. Врио губернатора добавил, что высокий уровень коррупции подтверждается многочисленными обращениями граждан. Он подчеркнул, что власти намерены решительно бороться с этой проблемой, привлекая к этому депутатский корпус и другие здоровые силы региона. Ранее Хинштейн уже сообщал, что уровень коррупции в регионе достиг критической отметки. Он подчеркивал, что лица с уголовным прошлым не должны занимать должности во власти. В своем telegram-канале он заявил, что его позиция заключается в том, что люди, которые однажды уже попались на преступной деятельности, не должны работать в государственных структурах, особенно в таком регионе, где коррупция достигла максимального уровня.