Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Уровень коррупции в Курской области достиг чрезвычайного уровня, и пообещал решительно бороться с этой проблемой при поддержке депутатов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«По поводу коррупции… Я в отчете не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит…, а сидит», — заявил Хинштейн, его слова передает РИА Новости.
Врио губернатора добавил, что высокий уровень коррупции подтверждается многочисленными обращениями граждан. Он подчеркнул, что власти намерены решительно бороться с этой проблемой, привлекая к этому депутатский корпус и другие здоровые силы региона.
Ранее Хинштейн уже сообщал, что уровень коррупции в регионе достиг критической отметки. Он подчеркивал, что лица с уголовным прошлым не должны занимать должности во власти. В своем telegram-канале он заявил, что его позиция заключается в том, что люди, которые однажды уже попались на преступной деятельности, не должны работать в государственных структурах, особенно в таком регионе, где коррупция достигла максимального уровня.
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