Как заставить УК убирать мусор и косить газон: советы юриста

Придомовая территория должна содержаться в чистоте. Это обязанность управляющей компании, ТСЖ или муниципалитета. Если двор завален мусором, а трава не скошена, жильцы вправе требовать устранения нарушений. Эксперт по жилищному праву Анна Соколова, юрист-консультант рассказала URA.RU, кто конкретно отвечает за порядок во дворе, куда подавать жалобу и как заставить коммунальные службы работать.
Кто должен убирать придомовую территорию
По закону, уборкой придомовой территории занимается организация, которая управляет общим имуществом дома. Они же обязаны косить траву и красить бордюры. До ввода дома в эксплуатацию за состояние участка отвечает застройщик, а затем — управляющая компания. В некоторых случаях это может также быть ТСЖ или жилищный кооператив, который самостоятельно находит подрядчиков.
«Ответственность за содержание придомовой территории четко регламентирована в статьях 161 и 162 Жилищного кодекса РФ, — поясняет Анна Соколова. — Существует несколько вариантов, кто отвечает за уборку в зависимости от способа управления домом и принадлежности земельного участка. Если домом управляет УК, обязанности компании определены законодательством и прописаны в договоре управления. Собственники квартир на общем собрании решают, какие услуги им нужны, как часто проводить уборку и сколько они готовы платить».
Юрист подчеркивает, что если в доме организовано ТСЖ, оно может либо взять ответственность за уборку на себя, наняв уборщицу или заключив договор с клининговой службой, либо заключить договор управления с УК. При непосредственном управлении домом обязанности по поддержанию чистоты возложены на проживающих. Жители могут составить график уборки или привлечь специализированную организацию по контракту.
«Важный момент, о котором часто забывают: если участок под домом еще не сформирован и не поставлен на кадастровый учет, за состояние территории отвечает орган местного самоуправления или муниципалитет», — добавляет эксперт.
Что обязаны делать коммунальщики
По закону, существует необходимый минимум услуг, который зависит от времени года. Так, зимой коммунальщики обязаны очищать крыши люков и гидранты от снега, чистить дорожки, площадки и парковки во дворе, подметать территорию, а также убирать наледь с придомовой территории.
В теплое время года в обязательную уборку входит подметание придомовой территории, уборка мусора, покос травы на газонах и очистка ливневой канализации. Помимо этого, в течение всего года коммунальщики обязаны содержать в чистоте крыльцо и выносить мусор из урн.
«Все требования к содержанию придомовой территории закреплены в части III Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, а также в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170, — комментирует Анна Соколова — Там подробно прописано, когда подметать и мыть тротуары, как часто чистить дорожки от снега, какими должны быть мусорные контейнеры. Например, уборка территории должна производиться в утренние или вечерние часы, за исключением снегоочистки во время снегопадов. В гололед дорожки должны посыпаться песком или специальными реагентами».
Юрист отмечает, что согласно пункту 4 части 1 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ и подпункту «е» пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, территория, прилегающая к многоквартирному дому, относится к общему имуществу собственников помещений на основании данных государственного кадастрового учета.
«Нужно еще понимать границы придомовой территории. Ее состав определен в Правилах содержания общего имущества №491: это участок земли, на котором возведен дом, зеленые зоны, детские и спортивные площадки, парковки, зоны сушки белья и другие объекты, необходимые для нормальной эксплуатации дома», — уточняет эксперт.
Тут речь идет именно о придомовой территории — она принадлежит жильцам квартир. Ее границы можно посмотреть в Государственном кадастре недвижимости имущества.
Что делать, если придомовую территорию не убирают
Если коммунальщики не выполняют свои обязанности, то первым делом можно написать жалобу в управляющую компанию или ТСЖ на имя руководителя. К письму стоит прикрепить фото с доказательствами нарушений и поставить дату. По закону, после этого на письмо обязаны ответить в течение пяти рабочих дней.
«Согласно части IV Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, управляющая организация должна ответить на жалобу в течение пяти рабочих дней или быстрее, если это зафиксировано в договоре, — говорит Анна Соколова. — Если ответа нет или ничего не изменилось, следующим шагом должно быть обращение в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Эти органы проводят проверку и могут привлечь УК к административной ответственности по статьям 7.22, 8.1, 8.2, части 2 статьи 14.1.3 или статье 14.4 КоАП РФ».
Следующим шагом становится обращение в Роспотребнадзор. Сотрудники службы приедут и проверят то, насколько хорошо управляющая организация справляется со своими прямыми обязанностями, и оштрафует ее, если понадобится. Если и Роспотребнадзор не помог — то нужно обращаться в прокуратуру.
«В случае если бездействие управляющей организации угрожает здоровью людей или жилинспекция и Роспотребнадзор отказались рассматривать заявление, целесообразно обратиться в прокуратуру, — подчеркивает юрист. — Кроме того, согласно статье 165 ЖК РФ, орган местного самоуправления по обращению граждан обязан не позднее чем через 15 дней созвать собрание собственников для решения вопроса о расторжении договора с такой УК».
Еще один вариант подачи жалобы — через государственное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». В нем нужно будет сфотографировать проблему и описать ее, после чего органы власти начнут работать с вашей жалобой и будут обязаны на нее ответить. Есть еще один выход — смена управляющей организации или подрядчика. Собравшись на очередном собрании собственников, люди могут решить расторгнуть договор и заключить новый с другой управляющей компанией.
«По статье 156 ЖК РФ, собственник помещения вправе потребовать перерасчет платы за содержание общего имущества, если услуги по содержанию придомовой территории оказывались ненадлежащим образом или не оказывались вообще, — отмечает Анна Соколова. — Такое заявление направляется в письменной форме в течение 6 месяцев после нарушения и подлежит обязательной регистрации».
Как составить жалобу
Чтобы пожаловаться на плохую уборку в придомовой территории или в подъезде, нужно правильно составить документ с претензией. Для этого достаточно:
- Четко описать проблему, указать дату и время, когда вы ее обнаружили. Не лишним будет приложить фотографию, на которой будет видна проблема.
- Указать точный адрес дома и номер подъезда.
- Описать то, чего вы ожидаете от управляющей компании.
- Подписать жалобу и указать контактные данные: ФИО, телефон и адрес проживания.
«При составлении жалобы нужно быть максимально конкретным, — советует Анна Соколова. — Укажите конкретные нарушения со ссылкой на нормативные акты. Например, на минимальный перечень услуг из Постановления № 290 или на Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Сфотографируйте нарушения с датой и временем, сделайте несколько снимков с разных ракурсов. Если есть возможность, соберите подписи соседей — коллективное обращение имеет больший вес».
Жалобу можно отправить почтой или отнести в офис управляющей компании лично. Аналогичное письмо можно направить в администрацию района или города.
«Если вы отправляете жалобу почтой, делайте это заказным письмом с уведомлением о вручении, — добавляет эксперт. — При личной подаче потребуйте, чтобы на вашем экземпляре поставили отметку о принятии с датой и подписью. Также храните все ответы от управляющей компании и контролирующих органов — они могут понадобиться в случае судебного разбирательства».
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