Си Цзиньпин пригласил Трампа в гости несмотря на торговую войну

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай, несмотря на продолжающуюся торговую войну. Об этом сообщил сам американский лидер.
«Президент Си любезно пригласил Первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что имел обстоятельную телефонную беседу с председателем КНР, в ходе которой стороны рассмотрели отдельные аспекты недавно достигнутого и согласованного торгового соглашения. Переговоры длились около полутора часов и, по его словам, завершились с обоюдно положительным результатом для обеих стран.
Трамп отметил, что команды двух стран, представленные министром финансов Скоттом Бессентом, министром торговли Говардом Лютником и торговым представителем Джеймисоном Гриром от США, вскоре встретятся для дальнейших переговоров. Место и время встречи будут объявлены позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.