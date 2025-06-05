Союз журналистов следит за ситуацией с жесткими обысками в редакции URA.RU

Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России внимательно следят за ситуацией с обысками в редакции информагентства URA.RU в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Не могу ничего сказать, пока не закончатся обыски. Но я гарантирую, что ничего недозволенного сделано не будет», — заявила Мерзлякова, комментируя ситуацию в редакции URA.RU. Она от лица правозащитников разбирается на месте.
Обыски начались в 10 утра по местному времени в офисе агентства на улице Карла Либкнехта. Силовики в масках, вооруженные кувалдами и ломом, изъяли технику и документацию.
Задержаны трое сотрудников: редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Аллаяров сообщил, что во время обыска в его квартире силовики заламывали ему руки для разблокировки телефона. Следователей интересуют источники информации о криминальных событиях в регионе, предположительно связанные с утечкой полицейских сводок.
Союз журналистов ранее выразил готовность помочь агентству. В союзе отметили, что будут внимательно следить за происходящим, чтобы «полицейские вели себя разумно, а не так, как сегодня». Подробнее в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.