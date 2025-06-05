Союз журналистов следит за ситуацией с жесткими обысками в редакции URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СПЧ следит за ситуацией вокруг редакции URA.RU
СПЧ следит за ситуацией вокруг редакции URA.RU Фото:
новость из сюжета
В URA.RU проходят обыски

Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России внимательно следят за ситуацией с обысками в редакции информагентства URA.RU в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 

«Не могу ничего сказать, пока не закончатся обыски. Но я гарантирую, что ничего недозволенного сделано не будет», — заявила Мерзлякова, комментируя ситуацию в редакции URA.RU. Она от лица правозащитников разбирается на месте. 

Обыски начались в 10 утра по местному времени в  офисе агентства на улице Карла Либкнехта. Силовики в масках, вооруженные кувалдами и ломом, изъяли технику и документацию. 

Задержаны трое сотрудников: редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Аллаяров сообщил, что во время обыска в его квартире силовики заламывали ему руки для разблокировки телефона. Следователей интересуют источники информации о криминальных событиях в регионе, предположительно связанные с утечкой полицейских сводок.

Союз журналистов ранее выразил готовность помочь агентству. В союзе отметили, что будут внимательно следить за происходящим, чтобы «полицейские вели себя разумно, а не так, как сегодня». Подробнее в  онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России внимательно следят за ситуацией с обысками в редакции информагентства URA.RU в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.  «Не могу ничего сказать, пока не закончатся обыски. Но я гарантирую, что ничего недозволенного сделано не будет», — заявила Мерзлякова, комментируя ситуацию в редакции URA.RU. Она от лица правозащитников разбирается на месте.  Обыски начались в 10 утра по местному времени в  офисе агентства на улице Карла Либкнехта. Силовики в масках, вооруженные кувалдами и ломом, изъяли технику и документацию.  Задержаны трое сотрудников: редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Аллаяров сообщил, что во время обыска в его квартире силовики заламывали ему руки для разблокировки телефона. Следователей интересуют источники информации о криминальных событиях в регионе, предположительно связанные с утечкой полицейских сводок. Союз журналистов ранее выразил готовность помочь агентству. В союзе отметили, что будут внимательно следить за происходящим, чтобы «полицейские вели себя разумно, а не так, как сегодня». Подробнее в   онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...