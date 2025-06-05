Московские власти рассматривают возможность применения крылатых ракет «Калибр» в ответ на атаки украинского режима на российские аэродромы. Как сообщает издание The National Interest, данный шаг стал возможным благодаря наличию у России мощного арсенала военно-морского и наземного дальнобойного ударного оружия.
«Крылатая ракета „Калибр“, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы в глубине страны», — говорится в материале издания.
The National Interest отмечает, что Россия располагает не только серьезным количеством дальнобойного оружия, но и разнообразными платформами для его развертывания. Это значительно увеличивает гибкость ее военной стратегии.
Ранее военные эксперты и военкоры указывали на необходимость комбинированных ударов по критически важным объектам оборонной промышленности Украины в ответ на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие против России, о чем заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. В качестве приоритетных целей назывались предприятия, связанные с производством ракет и беспилотников, а также предлагалось задействовать различные ракетные комплексы и дроны для повышения эффективности подобных операций.
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