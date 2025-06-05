В США раскрыли, чем Россия ответит на теракты ВСУ

NI: Москва применит крылатые ракеты в ответ на украинские атаки
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Россия ответит на теракты ВСУ
Россия ответит на теракты ВСУ Фото:

Московские власти рассматривают возможность применения крылатых ракет «Калибр» в ответ на атаки украинского режима на российские аэродромы. Как сообщает издание The National Interest, данный шаг стал возможным благодаря наличию у России мощного арсенала военно-морского и наземного дальнобойного ударного оружия.

«Крылатая ракета „Калибр“, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы в глубине страны», — говорится в материале издания.

The National Interest отмечает, что Россия располагает не только серьезным количеством дальнобойного оружия, но и разнообразными платформами для его развертывания. Это значительно увеличивает гибкость ее военной стратегии.

Ранее военные эксперты и военкоры указывали на необходимость комбинированных ударов по критически важным объектам оборонной промышленности Украины в ответ на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие против России, о чем заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. В качестве приоритетных целей назывались предприятия, связанные с производством ракет и беспилотников, а также предлагалось задействовать различные ракетные комплексы и дроны для повышения эффективности подобных операций.

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Московские власти рассматривают возможность применения крылатых ракет «Калибр» в ответ на атаки украинского режима на российские аэродромы. Как сообщает издание The National Interest, данный шаг стал возможным благодаря наличию у России мощного арсенала военно-морского и наземного дальнобойного ударного оружия. «Крылатая ракета „Калибр“, запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы в глубине страны», — говорится в материале издания. The National Interest отмечает, что Россия располагает не только серьезным количеством дальнобойного оружия, но и разнообразными платформами для его развертывания. Это значительно увеличивает гибкость ее военной стратегии. Ранее военные эксперты и военкоры указывали на необходимость комбинированных ударов по критически важным объектам оборонной промышленности Украины в ответ на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие против России, о чем заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. В качестве приоритетных целей назывались предприятия, связанные с производством ракет и беспилотников, а также предлагалось задействовать различные ракетные комплексы и дроны для повышения эффективности подобных операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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