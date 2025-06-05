В редакции URA.RU в Екатеринбурге завершились обыски, длившиеся более пяти часов. Работа крупнейшего нестоличного интернет-СМИ России была временно парализована, но мы уже приступили к восстановлению рабочих процессов.
Коллектив URA.RU благодарит наших читателей, всех коллег, Союз журналистов России, профессиональное сообщество за слова поддержки. URA.RU известно своим четким исполнением российского законодательства. Это наш принцип.
Редактор свердловской редакции Денис Аллаяров доставлен в управление Следственного комитета по Свердловской области для допроса. В соцсетях появились сообщения о предъявленном ему обвинении, но мы не можем их подтвердить, так как не имеем возможности связаться с Денисом. Главный редактор URA.RU Диана Козлова, к которой во время обыска применили физическую силу, получила необходимую медицинскую помощь и находится под наблюдением врачей.
Масштаб проведенной сегодня силовой акции в редакции нам до сих пор не понятен. Из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства.
Обыски начались в 10 утра по местному времени в офисе на улице Карла Либкнехта. Силовики в масках, вооруженные кувалдами и ломом, изъяли технику и документы. Следователей интересовали источники информации о криминальных событиях в регионе. Кроме Аллаярова, были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, которых позже отпустили с подпиской о неразглашении. Из-за следственных действий сайт агентства работал с перебоями, задержки в публикации новостей достигали 30–40 минут.
Совет по правам человека (СПЧ) и Союз журналистов России следят за ситуацией. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, присутствовавшая на месте, заверила: «Ничего недозволенного сделано не будет».
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