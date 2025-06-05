Галустяна впервые увидели на публике после новостей о разводе

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Актер был в кинотеатре «Октябрь»
Актер был в кинотеатре «Октябрь» Фото:

Актер Михаил Галустян впервые появился на публике после сообщений о разводе. Он вместе с дочерью посетил премьеру фильма «Артек. Сквозь столетия» в московском кинотеатре «Октябрь».

«Спасибо большое, стесняете меня камерами», — заявил Галустян в видео telegram-канала «Starhit.ru». Актера несколько минут перед началом фильма фотографировали зрители, только после этого началась премьера фильма.

В апреле 2025 года Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией после почти 18 лет брака, уточнив, что расставание произошло еще в прошлом году, но пара не афишировала это событие. Виктория позже отметила в соцсетях, что проходит непростой период, но справляется с поддержкой семьи и детей. Психологи подчеркивали, что для обоих важно сохранить позитивный настрой и уделять внимание детям после расставания.

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Актер Михаил Галустян впервые появился на публике после сообщений о разводе. Он вместе с дочерью посетил премьеру фильма «Артек. Сквозь столетия» в московском кинотеатре «Октябрь». «Спасибо большое, стесняете меня камерами», — заявил Галустян в видео telegram-канала «Starhit.ru». Актера несколько минут перед началом фильма фотографировали зрители, только после этого началась премьера фильма. В апреле 2025 года Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией после почти 18 лет брака, уточнив, что расставание произошло еще в прошлом году, но пара не афишировала это событие. Виктория позже отметила в соцсетях, что проходит непростой период, но справляется с поддержкой семьи и детей. Психологи подчеркивали, что для обоих важно сохранить позитивный настрой и уделять внимание детям после расставания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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