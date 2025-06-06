«Рамы на окнах трясло от взрывов»: как жители Московской области отреагировали на массовую атаку ВСУ. Карта

Собянин: над Москвой сбили 10 беспилотников ВСУ
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Звуки взрывов слышали жители Климовска и Серпухова
Звуки взрывов слышали жители Климовска и Серпухова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Москву и Московскую область. В аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское), Внуково в связи с этим были введены временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов. Что сейчас происходит в регионе и как местные жители отреагировали на удары — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Что происходит в Московской области

Сколько БПЛА уничтожено

С помощью средств ПВО уничтожено 10 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале

Парализована работа аэропортов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Аналогичные меры принимали и в аэропорту Внуково. На данный момент ограничения сняты, отметили в Росавиации. 

Реакция местных жителей 

«У меня рамы на окнах трясло от взрывов», — сообщил один из жителей Прохорово (Чеховский район) в соцсетях. Также БПЛА заметили в поселке Жилево (Ступинский район).

Работу систем противовоздушной обороны слышали и в районе Подольска. «Живу в двух станциях от Подольска. Сейчас снова ПВО сработала. Жуткий взрыв», — сообщил пользователь соцсетей. Кроме того, взрывы слышали на улице Силикатной (Подольск).

В каких еще районах области слышали взрывы

Взрывы были слышны в районе Зеленограда и Подольска, передает telegram-канал Shot слова местных. Отмечается, что люди стали свидетелями порядка восьми-десяти взрывов. В telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнили, что, в частности, в Климовске (район Подольска) были слышны подобные звуки, а также в городе Серпухов.

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ВСУ провели массированную атаку БПЛА на Москву и Московскую область. В аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское), Внуково в связи с этим были введены временные ограничения на взлет и посадку гражданских самолетов. Что сейчас происходит в регионе и как местные жители отреагировали на удары — в материале URA.RU. Что происходит в Московской области Сколько БПЛА уничтожено С помощью средств ПВО уничтожено 10 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения фрагментов дронов работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.  Парализована работа аэропортов В целях обеспечения безопасности полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов. Аналогичные меры принимали и в аэропорту Внуково. На данный момент ограничения сняты, отметили в Росавиации.  Реакция местных жителей  «У меня рамы на окнах трясло от взрывов», — сообщил один из жителей Прохорово (Чеховский район) в соцсетях. Также БПЛА заметили в поселке Жилево (Ступинский район). Работу систем противовоздушной обороны слышали и в районе Подольска. «Живу в двух станциях от Подольска. Сейчас снова ПВО сработала. Жуткий взрыв», — сообщил пользователь соцсетей. Кроме того, взрывы слышали на улице Силикатной (Подольск). В каких еще районах области слышали взрывы Взрывы были слышны в районе Зеленограда и Подольска, передает telegram-канал Shot слова местных. Отмечается, что люди стали свидетелями порядка восьми-десяти взрывов. В telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнили, что, в частности, в Климовске (район Подольска) были слышны подобные звуки, а также в городе Серпухов.
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