Маск согласился с предложением объявить импичмент Трампу

Президенту США Дональду Трампу нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. С таким предложением от блогера Яна Майлза Чонга согласился американский предприниматель Илон Маск, вступивший в ожесточенный спор с главой Белого домав в ночь на 6 июня.
«Да», — ответил в соцсети X Маск на идею Чонга о необходимости объявить импичмент Трампу. Комментарий блогера звучал так: «Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампу нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти Джей Ди Вэнс».
Спор между бизнесменом и политиком, которые когда-то были товарищами и помогали друг другу, начиная с предвыборной компании Трампа и заканчивая работой Маска на посту главы департамента эффективности правительства США, разгорелся в соцсетях ночью 6 июня. Первоначально Трамп президент Штатов обвинил Маска в «саботаже» после шквала критики в адрес бюджетного проекта Белого дома. Бизнесмен заявлял, что действия администрации США недальновидны и тратят деньги впустую.
Маск и Трамп начали спорить в соцсетях и в ночь на 6 июня опубликовывали одно сообщение за другим. В чем бывшие друзья обвиняют друг другу и почему они начали спорить — в материале URA.RU.
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