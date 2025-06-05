Трамп раскрыл свое отношение к конфликту с Маском

Президент США Дональд Трамп не против того, что его бывший соратник и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск выступил против него. Лидер подчеркнул, что бизнесмену стоило сделать это раньше.
«Я не против того, что Илон выступил против меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад», — высказался Трамп. Его слова опубликованы в его официальной странице в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, раскритикованный Маском проект бюджета — это «oдин из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу». Трамп подчеркнул: если его инициатива не будет принята, то произойдет повышение налогов на 68%, а также могут произойти вещи похуже.
Ранее между Трампом и Маском возник конфликт после того, как бизнесмен публично раскритиковал проект бюджета администрации Белого дома, назвав его «мерзостью». В ответ президент США предложил прекратить предоставление государственных субсидий и контрактов компаниям Маска, отметив, что это позволит сэкономить значительные средства бюджета. Трамп также заявлял о своем разочаровании в дружбе с предпринимателем.
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