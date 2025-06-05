Германия подняла самолеты по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой

Истребители военно-воздушных сил Германии были подняты по тревоге 5 июня из-за пролета российского самолета Ил-20 над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя Бундесвера. Самолеты были подняты посреди ночи.
«Истребители были оперативно подняты для визуальной идентификации и сопровождения самолета Ил-20. Он не нарушал воздушные границы Германии», — уточнил представитель Бундесвера.
Военные истребители НАТО и ранее поднимались по тревоге в мае. Так, из-за якобы попавшего на радары российского самолета польские ВВС вынуждены были отправить пилотов на патрулирование неба.
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