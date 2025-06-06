Домодедово и Жуковский закрыли из-за вопросов безопасности

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Два аэропорта прекратили работу на время, пока не позволит безопасность
Два аэропорта прекратили работу на время, пока не позволит безопасность Фото:
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Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в заявлении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале.

Также этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов Саратова и Калуги. Ограничения также объяснялись вопросами безопасности.

ВСУ массово атаковали регионы России в ночь на 6 июня. Подробнее об отражении налетов БПЛА на субъекты РФ — в трансляции URA.RU.

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Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыты. Авиагавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, объясняя решение вопросами безопасности. Ограничения были наложены на фоне атаки ВСУ на Москву, о которой рассказал мэр Сергей Собянин. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в заявлении Кореняко. Оно опубликовано в его личном telegram-канале. Также этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов Саратова и Калуги. Ограничения также объяснялись вопросами безопасности. ВСУ массово атаковали регионы России в ночь на 6 июня. Подробнее об отражении налетов БПЛА на субъекты РФ — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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