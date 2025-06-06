Mash: обломки БПЛА рухнули на Киевском шоссе в Калужской области

В Калужской области обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть Киевского шоссе вблизи поселка Балабаново. Об этом сообщают журналисты.
«Обломки сбитого беспилотника рухнули на Киевском шоссе недалеко от поселка Балабаново Калужской области», — сообщил telegram-канал Mash. В результате происшествия повреждены несколько легковых автомобилей, пострадавших среди людей нет.
ВСУ ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в других регионах.
Аэропорте Калуги был введен план «Ковер». Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.
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