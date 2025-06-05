Потому что без палаток: Ильменский фестиваль пройдет в Челябинске без дождей

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни пройдет в Челябинске без палаток с 6 по 8 июня. И в эти дни синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду. Об этом сообщают метеорологи с сайта «Гисметео».
«В выходные, 7 и 8 июня, будет ясно и солнечно. Температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла» — следует из данных «Гисметео».
Постоянный участник фестиваля Дмитрий С. рассказал URA.RU, что любителям авторской песни приходилось нередко мокнуть под дождем. Теперь же, когда палатки отменили, погода «словно шутит» над участниками Ильменки.
Впрочем, в региональном Минкульте пообещали, что вернут «походный» стиль» Ильменского фестиваля в будущем. Также возможна параллельная организация двух фестивалей — классического под открытым небом и нового городского, что даст возможность большему числу зрителей познакомиться с бардовской песней.
Ильменский фестиваль авторской песни состоится в Челябинске на набережной реки Миасс в Арт-сквере и Саду камней. Вход на все мероприятия бесплатный.
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