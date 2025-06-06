ВС РФ уничтожили Миг-29 из-за ошибки украинского пилота

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» в мае уничтожил украинский истребитель МиГ-29 на красноармейском направлении благодаря ошибке пилота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В мае этого года зенитчики расчета ЗРК „Бук-М3“ группировки войск „Центр“ сбили украинский истребитель МиГ-29 ВСУ. <...> Подловить самолет получилось на ошибке, совершенной самим пилотом. Как только он зашел в зону поражения комплекса, расчет сработал оперативно, произведя пуск ракеты», — уточнили в военном ведомстве, ссылаясь на слова командира расчета.
Тот рассказал, что украинский МиГ-29 до этого несколько раз появлялся на радарах российского комплекса, однако ранее не заходил в зону поражения. По его словам, комплексы «Бук-М3» отличаются увеличенной дальностью поражения по сравнению с предыдущими модификациями, а также возможностью автоматического сопровождения цели и большей мобильностью.
Военные подразделения, работающие на комплексе «Бук-М3», несут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения российских войск с начала СВО. На их счету уже десятки сбитых воздушных целей, среди которых беспилотники Bayraktar, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS. Теперь к списку сбитых целей добавился и украинский истребитель МиГ-29.
Ранее сообщалось о сбитом украинском МиГ-29. По данным российских военных, этот истребитель ранее трижды появлялся на радарах ПВО, пока не был уничтожен. Спустя время эта информация подтвердилась официально.
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