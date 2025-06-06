Глава РФПИ обратил внимание на уверенность Маска при публичной ссоре с Трампом

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Дмитриев отреагировал на конфликт Трампа и Маска и отметил уверенность последнего
Дмитриев отреагировал на конфликт Трампа и Маска и отметил уверенность последнего Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Миллиардер Илон Маск уверен в публичном конфликте с президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя резкое падение акций Tesla после словесной перепалки между предпринимателем и главой государства.

«В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. <...> Никакого страха. Только убежденность», — заявил глава РФПИ. Свое мнение он выразил с соцсети Х.

Ранее между Маском и Трампом разгорелся конфликт после того, как предприниматель публично раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, уточнив, что ранее «сделал для него многое».

Тогда Маск заявил, что президенту нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Экс-советник нынешнего главы США Стивен Бэннон раскритиковал Маска и призвал президента США немедленно захватить компанию SpaceX. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Миллиардер Илон Маск уверен в публичном конфликте с президентом США Дональдом Трампом. На это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя резкое падение акций Tesla после словесной перепалки между предпринимателем и главой государства. «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla рухнула на 14%. <...> Никакого страха. Только убежденность», — заявил глава РФПИ. Свое мнение он выразил с соцсети Х. Ранее между Маском и Трампом разгорелся конфликт после того, как предприниматель публично раскритиковал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование позицией Маска, уточнив, что ранее «сделал для него многое». Тогда Маск заявил, что президенту нужно объявить импичмент, а на его место должен прийти действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Экс-советник нынешнего главы США Стивен Бэннон раскритиковал Маска и призвал президента США немедленно захватить компанию SpaceX. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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